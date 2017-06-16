Кинг сравнил Трампа с дементором

Американский писатель Стивен Кинг в очередной раз подверг критике президента своей страны Дональда Трампа. Литератор сравнил эксцентричного главу государства с дементором – злобным персонажем книг о Гарри Поттере.

Забавное сравнение Кинг придумал после того, как в Twitter ему задала вопрос британская писательница Джоан Роулинг. Автор книг о Гарри Поттере попросила американского коллегу оценить "уровень бреда" в связи с тем, что ранее Трамп забанил его в соцсети.

При этом, в качестве способов оценки Роулинг предложила использовать шкалу с персонажами из книг Кинга, включив в нее медсестру-психопатку Энни Уилкс и убивающего людей сенбернара Куджо, пишет сайт "Комсомольская правда".

"Я не главный фанат Дональда, поэтому не будем приписывать Энни Уилкс. Я считаю, что у него есть общее с аурой дементора", – ответил Кинг, вспомнив о мерзких злобных монстрах из книг о Гарри Поттере. Кроме того, писатель подчеркнул, что Трамп напоминает ему импульсивного, вспыльчивого 15-летнего подростка, которому выдали лицензию на управление 18-колесным грузовиком.

Отметим, что Кинг неоднократно критиковал стиль правления президента США. "То, что у этого парня палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал", – отметил он ранее в своем аккаунте. Также по мнению писателя, у Трампа явно присутствует нарциссическое расстройство личности.

Кинг являлся ярым противником кандидатуры республиканца еще во время президентской гонки. Свои политические взгляды Кинг и другие литераторы представили в открытом письме, призывавшем не голосовать за эксцентричного миллиардера.

