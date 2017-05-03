Вышел трейлер "Темной башни" по Стивену Кингу
Ролик был опубликован на канале Sony Pictures Entertainment видеохостинга YouTube, передает "Газета.ru". Красочное и динамичное трехминутное видео обещает зрителю массу ярких эмоций.
Главные роли в картине "Темная башня" исполнили Мэттью Макконахи и звезда детективного сериала "Люк" Идрис Эльба. В центре сюжета фантастической ленты – стрелок Роланд Дискейн (Эльба), который отправился на поиски Темной башни, удерживающей вселенную от уничтожения.
"Темная башня" – цикл романов Стивена Кинга, написанных на стыке нескольких жанров, – ужасов, фантастики и вестерна. На основе этого произведения также созданы комиксы и онлайн-игра.
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