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Культура

Ядерная кнопка агрессора Трампа перепугала Кинга

Стивен Кинг. Фото: Mario Tama/Gettyimages.ru
Американский писатель Стивен Кинг признался, что его пугает власть президента США Дональда Трампа. По мнению литератора, то, что глава государства может в любой момент пустить в ход ядерные ракеты, гораздо страшнее его романов.
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Свои мысли о политике американского президента Кинг изложил в Twitter. "То, что у этого парня палец на красной кнопке, намного страшнее любой истории ужасов, что я когда-либо писал", – отметил он в своем аккаунте. 

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Кинг добавил, что посты Трампа в Twitter являются ярким примером нарциссического расстройства личности, сообщает "Газета.ru". Ранее он пошутил, что бывший президент США Барак Обама лично устроил прослушку телефонов нынешнего главы государства.

Писатель являлся ярым противником кандидатуры республиканца еще во время президентской гонки. Свои политические взгляды Кинг и другие литераторы представили в открытом письме, призывавшем не голосовать за эксцентричного миллиардера.

"Ни богатство, ни слава не дают человеку права говорить от лица США, руководить армией страны, поддерживать ее сторонников или представлять ее граждан", – подчеркнули авторы послания. Они указали, что на пути к власти Трамп сознательно обращается к низменным элементам общества, поощряет агрессию среди последователей, криком заставляет замолчать оппонентов, запугивает инакомыслящих, унижает женщин и представителей различных меньшинств.

Автор: Светлана Сидорчук4 мая 2017, 09:04

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