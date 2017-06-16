У Ди Каприо отняли "Оскар"

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отдал стражам порядка статуэтку "Оскар", подаренную ему продюсерами фильма "Волк с Уолл-стрит". Следователи предполагают, что кино снималось на деньги, полученные незаконным путем.

Министерство юстиции США обвинило продюсерскую фирму Red Granite Pictures в хищении денег из инвестиционного фонда Малайзии, передает РИА ФАН. По версии ведомства, добытые преступным путем средства были потрачены на производство фильма "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Ди Каприо в главной роли.

Ранее Dni.Ru писали, что студия вложила в киноленту около 100 миллионов долларов, однако премию Американской киноакадемии Ди Каприо за роль в ней так и не получил. Пока в Сети шутили по поводу сговора членов жюри не вручать актеру "Оскар", продюсеры фильма подарили ему на день рождения заветную статуэтку. Оказалось, что награду, позднее обнаруженную на камине в доме голливудской звезды, в 1955 году вручили американскому актеру Марлону Брандо.

Долгое время эта статуэтка считалась украденной, так как исчезла из дома исполнителя главной роли фильма "Последнее танго в Париже" практически сразу после церемонии. Хранительница архива актера Авра Дуглас рассказала, что Брандо всю жизнь пытался найти награду. "Было бы здорово получить статуэтку обратно", – отметила она.

А знаете что? Вот дали Ди Каприо оскар и все, над киноакадемией теперь нависло проклятие. — Centurion Harrison I (@tardisme) 27 февраля 2017 г.

Леонардо Ди Каприо передал "Оскар" сотрудникам правоохранительных органов. Кроме того, он отдал и другие презенты, врученные ему продюсерами "Волка с Уолл-стрит". "Господин Ди Каприо начал возвращать предметы, полученные им в рамках ежегодного благотворительного аукциона в пользу своего одноименного фонда", – цитирует Reuters сотрудника полиции.

говорите, что хотите, но все ваши интернеты не будут настолько едины как в прошлом году, когда ди каприо взял оскар — kenobi (@sskywallker) 27 февраля 2017 г.

Напомним, Леонардо Ди Каприо неоднократно номинировали на премию "Оскар", однако Американская киноакадемия систематически отказывалась награждать известного актера. Артист мог стать обладателем заветной статуэтки еще после фильма "Что гложет Гилберта Грейпа" – за лучшую мужскую роль второго плана. В результате он получил премию лишь в 2016 году за роль в киноленте "Выживший".