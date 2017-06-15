Сообщили дату и место прощания с Баталовым

Гражданская панихида по народному артисту СССР Алексею Баталову пройдет в Москве в Доме кино. "Отпевание – в храме иконы Божией Матери на Ордынке, похороны – на Преображенском кладбище", – цитирует ТАСС заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Актера похоронят в понедельник, 19 июня, передает "Газета.ру". Алексей Баталов скончался 15 июня в возрасте 88 лет. По словам его друга Владимира Иванова, актер умер во сне.



