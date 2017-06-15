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Пять мрачных сериалов для дождливой погоды

Кадр из сериала "Метод"
Когда за окном ненастье, больше всего хочется остаться дома, укрыться теплым пледом и включить интересный сериал. Dni.Ru отобрали пять многосерийных фильмов c мрачным сюжетом, которые особенно хорошо смотреть под раскаты грома и шум дождя.
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"Метод" (Россия)

"Метод" – одна из самых мрачных и увлекательных кинолент о серийных убийствах с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Он – детектив, использующий нестандартные методы в работе, к тому же отшельник, пьяница и хам. Она – начинающий следователь, молодая, красивая и амбициозная. Вместе они начинают распутывать цепочку страшных убийств, которые оказываются связаны друг с другом. 

"Убийство" (США, Канада)

Девочка-подросток Рози Ларсен убита при весьма странных обстоятельствах. Детектив Сара Линден мечтает бросить работу в полиции и поскорее уехать жить к будущему мужу. Однако необычное преступление заставляет женщину остаться и начать расследование. От серии к серии детектив с напарником восстанавливают последние дни жизни Рози.  

"Американская история ужасов" (США)

Каждый из шести сезонов этого сериала представляет собой самостоятельную историю, полную жутких персонажей и ужасных сюжетов. Авторы картины собрали самые известные легенды и страшилки, ловко увязав их с современной реальностью. Перед сном сериал лучше не смотреть – ночные кошмары обеспечены.  

"Настоящий детектив" (США)

Второй сезон этой картины оказался не слишком успешен, зато первый – настоящий шедевр в жанре криминальной драмы. По сюжету два детектива, роли которых исполнили Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон, расследуют ряд жутких убийств, напоминающих оккультный ритуал. 

"Крах" (США)

Именно после роли маньяка-душителя в этом сериале чертовски сексуальный Джейми Дорнан получил роль Кристиана Грея в эротической драме "Пятьдесят оттенков серого". По сюжету ирландский город Белфаст сотрясает серия зверских убийств молодых, привлекательных женщин. Самоуверенный детектив Стелла Гибсон никак не может вычислить маньяка, который ночью душит женщин, а днем скрывается под маской чуткого психолога и идеального семьянина. 

Автор: Рудольф Великолепный15 июня 2017, 12:38

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