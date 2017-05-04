В Москве открылась "уЛИЦА" Вениамина Голубицкого

В Москве открылась фотовыставка Вениамина Голубицкого "уЛИЦА". В экспозиции, представленной в арт-галерее на "Красном Октябре", собраны снимки в стиле портретной съемки из разных стран и эпох.

Работы Голубицкого объединяет живая съемка в естественных декорациях улицы. Яркая и правдивая коллекция снимков героев из разных стран и эпох, которую автор собирал на протяжении двух десятков лет.

Прямой взгляд фотографа запечатлел путешествие в далекие страны – это не только новые места, прекрасные виды и яркие краски. Это – иные лица. Австрийский болельщик и австралийский абориген, модель из Сен-Тропе и индианка из Куско…

Вениамин Голубицкий обладает редкой способностью смотреть прямо в глаза неизвестным людям и удерживать этот момент при помощи камеры. Этот прямой взгляд выводит его снимки за пределы обычной тревел-фотографии - Голубицкий идет дальше, вглядываясь в свежие лица, и понуждая зрителей всматриваться в них.

Вениамин Голубицкий не только фотограф, он – успешный поэт, автор нескольких книг, член Общероссийской общественной организации "Союз российских писателей" и Попечительского совета Национальной премии "Культурное наследие", президент группы компаний "Кортрос". В интервью Dni.Ru Вениамин Максович рассказал о своем увлечении фотографией.





Какую роль играет фотография в вашей жизни, почему вас увлекает это занятие?

Дело в том, что я давно и профессионально занимаюсь литературой, у меня вышло восемь поэтических книг. И вот однажды, около двадцати лет назад я собирался в дальнее путешествие на Кубу и мой друг, художник сказал: "Ну, что ты ездишь с несовременной записной книжкой. Лучшее, что может оставить бесценный материал для памяти это – фотоаппарат".

У меня была принципиальная органическая ненависть к фотоаппарату, поскольку я заканчивал юридический факультет. Там кроме искусственных трупов на занятиях по криминалистике, я ничего не фотографировал, но друг сумел меня убедить. Мы вместе пошли и купили полупрофессиональный фотоаппарат и с ним я отправился на Кубу.

Остров Свободы – это цвет, свет, движение, лица. Все было настолько ярким и значимым, что я увлекся процессом фотографирования. Вернувшись с Кубы и проявив отснятые пленки, я увидел неплохой результат. С тех пор началось мое увлечение фотографией, а дальше я почувствовал, что это занятие сильно обогащает и мой поэтический мир. На уровне сравнений, на уровне метафор и жизненных сопоставлений, на уровне деталей (что является самым важным для литературы), фотография стала, с одной стороны, неоспоримым подспорьем, а с другой – обрела черты самостоятельного вида деятельности. Бывало и так, что уже поэзия подсказывала идеи для фотографии.





А что, на ваш взгляд, сильнее – поэзия или фотография?

Конечно, поэзия. Я не знаю более сильного средства передачи эмоций, чем стихи. В поэзии бездарность и фальш проступают моментально, потому что она – чистая и честная. Фотография в этом смысле в чем-то проще, а ухищрения от нее я не очень люблю.

У вас всегда с собой фотоаппарат или для этого увлечения есть "особое время"?

Я всегда вожу с собой фотоаппарат, даже два, а к ним до пяти сменных объективов. Все это "добро" весит от 15 до 17 килограммов в зависимости от того сколько "патронов" и каких у меня с собой. Я забирался с этим грузом и на египетские пирамиды, и на пирамиды Майя в Мексике, и на различные соборы в Европе. Это – своя ноша, которая не тянет!





Что вы любите фотографировать больше всего, что приносит эстетическое наслаждение?

Больше всего меня привлекают, конечно же, лица людей. На мой взгляд, в мире нет ничего более разнообразного и удивительного, чем человеческие лица. Их многообразие в любой точке мира удивительно. Когда ты вглядываешься в лица людей – ты видишь множество историй и порой ловишь самые разные взгляды – и ожидающие, и оценивающие, и ненавидящие.

С одной стороны, это становится твоей личной историей, летописью твоей жизни, а с другой – лица являются неотъемлемой частью пейзажа той страны, в которой ты оказываешься. И, в тоже время, опыт таких съемок – это такие психологические экзерсисы, которые ни с чем не сравнимы.

При всем этом, для меня также значимы и архитектурные детали, особенно, когда их выделяешь из среды. Но это тоже – своеобразное лицо здания.





С переходом фотографии на цифру изменилось ли ее восприятие? Что лучше – цифровая фотография или пленка?

Мне кажется, что в фотографии вопрос о цифре и пленке – это не вопрос о технических средствах. Все-таки главное здесь – чувство композиции, умение увидеть важные детали, а споры о технической оснащенности я считаю спорами скорее эстетскими. Я веду их постоянно со своей дочерью, которая выступает за пленку, но сам я предпочитаю цифру, потому что этот тип съемки предполагает оперативность и объем памяти.





Может ли черно-белая фотография передать то, на что не способна цветная и наоборот?

Я люблю больше черно-белую фотографию, чем цветную, хотя на выставке "уЛИЦА" он не представлена. Черно-белая фотография всегда более драматична, она всегда дает какое-то напряжение. Она, с одной стороны, лаконичней, а с другой – в ней всегда есть какая-то тайна и недосказанность. На черно-белой фотографии лицо становится сюжетом, это очень сильная ее особенность. Кроме того, не ней мы как бы из черноты достаем свет и это поистине божественное занятие.





Фотографии из каких стран представлены на выставке ваших работ "уЛИЦА"? Отличаются ли лица людей в разных странах, есть какие-то особенности, которые вы подметили?

Здесь собраны лица со всего мира – африканские страны, Япония, Таиланд, Малайзия, практически вся Европа, Южная Америка. Лица людей с разных континентов, безусловно, различаются не только цветом кожи или разрезом глаз. Если вы посмотрите на фотографии 20-х годов прошлого века, то вы увидите, что люди очень открыто и честно смотрят в объектив. Они на равных с фотографом, у них нет напряжения, которое свойственно, например, сегодняшним европейцам.

У меня была история, когда в Африке, в очень глухом месте, мы подъехали к школе и, когда я вышел со своими фотоаппаратами, ребята гурьбой кинулись ко мне с неподражаемым интересом, раскрыв руки как будто для объятий. В глазах детей были слова "Меня, меня, возьми в кадр!" Вот с таким отношением к фотографу я столкнулся в Африке и это дорогого стоит.

В Азии встречаются такие лица, которые выражают внутреннюю восточную философию тех пространств, где находится человек. А в Индии, когда я снимал дервишей, столкнулся с тем, что человек вроде бы смотрит на тебя, у него не закрыты глаза, но он тебя не видит: ты для него, как тень на экране.





Сколько времени вы готовили эту выставку? Планируете ли организовать новую экспозицию, есть ли творческие планы на будущее?

Работы для этой экспозиции я собирал все то время, которое у меня есть фотоаппарат, то есть более 20 лет. Идею выставки, как и ее название, мне подарил мой друг и мне это очень понравилось. "уЛИЦА" выражает и тему пути, и разнообразие лиц и фотоаппарат у лица автора.

Есть у меня и множество идей для новых выставок. Среди них – объединение в одно целое фотографий на тему круга или колеса, символизирующих жизнь, течение жизни. Как-то в Толедо я увидел вросшее в землю колесо, на котором отразились все морщины и следы времени и с тех пор мне стало интересно снимать самые разные объекты и предметы – от часовых механизмов до каруселей. Надеюсь, эти снимки станут экспонатами следующей выставки.

Неформальную творческую атмосферу выставки "уЛИЦА" поддержат выступления музыкантов – 10, 11 и 12 мая в галерее на "Красном Октябре" пройдут концерты-квартирники группы "Серьга", Евгения Маргулиса и симфонического коллектива "Ромарио". А 17 мая Вениамин Голубицкий презентует новую книгу "Поиск адресата".







