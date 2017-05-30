Самые долгожданные фильмы июня

Во Франции подведены итоги 70-го международного Каннского кинофестиваля. Не обошлось без триумфа российских мэтров и критиков. Режиссер Андрей Звягинцев получил приз жюри за социальную драму "Нелюбовь". Хотите увидеть нашумевшую киноленту воочию? А может, вам по душе комедия или даже мультфильм? Dni.Ru рассказывают о самых ярких премьерах предстоящего месяца.

"Нелюбовь" (режиссер Андрей Звягинцев)

На создание этой драмы Звягинцева вдохновил легендарный фильм Ингмара Бергмана "Сцены из супружеской жизни". В попытках доказать свою правоту и выяснить отношения горе-супруги напрочь забывают, что у них есть общий ребенок. Не правда ли, грустная и знакомая всем ситуация? Вот и члены жюри Каннского кинофестиваля по-настоящему впечатлились. Кинокритики уверяют: новое творение талантливого режиссера ничуть не уступает культовому "Левиафану" и даже "Елене". Но некоторые из них честно отмечают, что впечатлительным и слабонервным лучше его не смотреть.

Премьера: 1 июня

"Жизнь кабачка" (режиссер Клод Баррас)

Этот мультфильм Клода Барраса был выдвинут на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и получил массу положительных отзывов от кинокритиков. Добрый и трогательный, Кабачок покорит не только самых маленьких зрителей, но и их родителей.

Премьера: 1 июня

"Мумия" (режиссер Алекс Курцман)

Приключенческий блокбастер Алекса Курцмана точно придется по вкусу любителям по-настоящему захватывающих боевиков. А уж Том Круз в главной роли явно обеспечит фильму успех в прокате.

Премьера: 8 июня

"Анна Каренина. История Вронского" (режиссер Карен Шахназаров)

Не успели отгреметь громкие споры о том, хороша ли Елизавета Боярская в роли Анны Карениной в сериале, как неутомимый Карен Шахназаров приготовил нам новый сюрприз – одноименную картину, но уже в широкоэкранном формате.

Премьера: 8 июня

"Тачки 3" (режиссер Брайан Фи)

Если вы сомневаетесь, что ваш ребенок проникнется тонким и чувственным мультфильмов про мальчика Кабачка, то мы припасли поистине беспроигрышный вариант. Конечно же, это "Тачки 3" несравненного Брайана Фи.

Премьера: 15 июня

"Очень плохие девчонки" (режиссер Люсия Аньелло)

Красавицы Скарлетт Йоханссон, Зои Кравиц и Кейт Маккиннон приготовили нескучный подарок для любителей черных комедий. Безбашенные, веселые и отчаянные героини этого фильма точно не раз вас заставят искренне посмеяться. Ну, или заплакать.

Премьера: 15 июня

"Трансформеры. Последний рыцарь" (режиссер Майкл Бэй)

Пятая часть из серии фильмов о Трансформерах, пожалуй, не нуждается в представлении. Готовы с головой окунуться в историю о спасении человечества? Тогда скорее приобретайте билеты. Во всех кинотеатрах страны "Трансформеров" покажут уже 22 июня.

Премьера: 22 июня

"Гадкий я – 3" (режиссер Кайл Балда)

Спустя три с половиной года мы снова увидим любимых героев на большом экране. Да-да, миньоны снова возвращаются к нам. К слову, после выхода первого российского трейлера в интернете появилась забавная шутка-рецензия: "Нагиев и басков идут на дело".

Премьера: 29 июня

