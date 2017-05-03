В Москве ко Дню Победы организуют 37 бесплатных кинопоказов

Департамент культуры города Москвы совместно с "Москино" организовал 37 бесплатных киносеансов в честь Дня Победы. Показы пройдут с 6 по 9 мая в 12 кинотеатрах столицы. С расписанием можно ознакомиться на официальном сайте мэра столицы.

Зрителям покажут классику военного кинематографа, а также ленты, посвященные памяти деятелей искусства, участвовавших во Второй мировой войне. Среди них – "Двадцать дней без войны", "Белорусский вокзал", "Машенька", "…А зори здесь тихие" и другие.