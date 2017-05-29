В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"

Еда Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Мода и красота

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Понедельник 29 мая
Лента новостей
19:00
Список погибших во время урагана в Москве
18:51
Случаями гибели из-за урагана в Москве занялись следователи
18:47
Путин утвердил обязательный надзор за отсидевшими террористами и педофилами
18:34
Россиянам предложили отправиться в тур по следам ДНК
18:15
Ураган-убийца заблокировал резиденцию Медведева
18:13
Калининград принял региональный финал олимпиады "Умницы и умники"
18:08
Пресс-конференция Путина и Макрона в Версале. Online
17:43
Число погибших из-за урагана в Москве достигло девяти человек
17:33
Верник умилил красивым сыном Абрамовича
17:32
Смертельная буря прошла по Москве
17:25
Столичный транспорт встал из-за непогоды
17:07
Кузьмину запретили въезд на Украину
16:59
Почему нельзя мариновать шашлык в кетчупе и майонезе
16:55
Исполнительница хита "Я у твоих ног" оконфузилась на сцене
16:52
Российскому послу в Черногории вручили ноту протеста
16:38
Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль
16:34
Ураганный ветер нарушил работу московского метро
16:27
Непогода остановила аэроэкспресс во Внуково (видео)
16:18
Под Москвой двоих детей придавило упавшими деревьями
16:13
Необузданный шеф-повар удивляет гурманов Москвы
16:13
Необычные процедуры красоты в Москве
16:02
Праймериз "ЕР" дают шанс для активных граждан
16:00
В Москве бушует жуткий ураган (видео)
15:57
18-летняя фигуристка Радионова показала горячие фото с Мальдив
15:49
Во Внуково из-за штормового ветра случилось ЧП
15:41
Принц Уильям: Эта рана никогда не заживет
15:29
Во Франции началась встреча Путина и Макрона
15:22
Ребенок Казаченко оказался куклой
15:07
Водонаева пошла на жертвы ради сына
15:04
Жуков раскрыл секрет похудения на 24 килограмма
14:57
Дерипаска ответил на ложь о бегстве из России
14:56
Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"
14:52
Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
14:49
Президент России прибыл во Францию
14:37
Скандал с задержанием ребенка в центре Москвы дошел до Путина
14:35
Беспокойный Киев натравил спецслужбы на "Яндекс"
14:31
Джигурда обвинил "Пусть говорят" в мошенничестве
14:02
Российского чемпиона наказали за нарушение правил
13:57
Барбара Брыльска призналась в обмане
13:53
Известный театрал умер на юбилейном банкете
13:48
Москвичи прикоснутся к истории Крыма и Севастополя
13:38
В Екатеринбурге ребенок покалечился на горке
13:27
Профессиональные путешественники получат по 30 тысяч евро
13:24
Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией
13:24
За что понизили Рашкина
13:15
Овсиенко: Хочется повыть, покричать, пожаловаться
13:02
Бузова взяла на себя мужские функции
12:39
Запад шокирован российским "убийцей" Boeing
12:33
Филиппу Янковскому досталось за страсть
12:27
На Урале пьяный иностранец зарезал женщину за отказ знакомиться
12:24
Певец Сергей Жуков сенсационно похудел
12:20
Актера из "Универа" поймали с наркотиками в Москве
12:10
Элитный ЖК превратился в смертельный аттракцион
12:02
Из-за отмены рейсов в Домодедово вспыхнул бунт
11:54
СБУ лишила школьников в Закарпатье автобусов из России
11:46
МакSим отменила концерты из-за болезни
11:44
Лопырева вышла из себя из-за мужчины
11:33
Кирилл резко высказался о разрешении гей-браков
11:33
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
11:11
Бить людей оказалось полезно для здоровья
11:09
Овдовевшая Максакова ищет нового мужа
11:00
Киркоров: Я соблазняю Лазарева
10:58
Реформу пенсий заморозили на три года
10:51
Сценариста "Физрука" увезли в больницу с приступом
10:45
Цискаридзе удивил изменениями во внешности
10:44
Электричка насмерть сбила мужчину в Подмосковье
10:41
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
10:41
В мэрию Москвы подана заявка на проведение акции 12 июня
10:33
Курс доллара показал рост на открытии торгов
10:31
Удобство и комфорт: какой будет Москва после реновации
10:27
Канадские рабочие подложили Абрамовичу свинью на 400 млн
10:20
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"
10:14
В столичном отеле умерли двое граждан Северной Кореи
10:06
В парках Москвы бесплатно покажут кино
09:51
Светлана Лобода провалилась в Одессе
09:49
Фастфуд назван пищей для умников
09:36
В Латвии требуют наказать депутата за сравнение русских со вшами
09:30
Под Петербургом пьяный рыбак сгорел в костре
09:29
Беллуччи впилась губами в известного режиссера
09:23
Желтая угроза задержала десятки рейсов в Москве
09:14
Два московских банка лишились лицензий
09:00
На Пхукете погиб россиянин
08:55
Дэвид Кэмерон угодил в скандал из-за хамства (видео)
08:53
Макрона "накрутили" перед встречей с Путиным
08:50
Под мостом в Москве нашли тела трех подростков
08:43
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
08:42
Какой будет погода в Москве в начале недели
08:24
Красавчика Трюдо высмеяли за застенчивость
08:06
В Домодедово задержали черногорского политика Вуковича
08:00
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
03:55
Киркоров провел вечер с чужой женой
17:57
В Москве объявлен желтый уровень опасности
17:42
В столице из-за "бомбы" оцепили дом
17:15
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
17:10
На северо-востоке Москвы загорелся жилой дом
17:01
В чем особенности праймериз "Единой России"
16:58
Полиция поймала обстрелявшего Porsche хулигана
16:21
Вандалы сожгли крест у Андроникова монастыря в Москве
16:04
Спецоперация по спасению утят попала на видео
15:25
Москвичей напугали похолоданием на 10 градусов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский схватил Васильеву за горло у Малахова
Отец Фриске сделал заявление после подарка Шепелева
Больной раком Хворостовский срочно госпитализирован
Бузова публично сцепилась с Киркоровым
Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Культура

В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"

Кадр из фильма "Салют-7"
На официальном YouTube-канале кинокомпании СТВ опубликован трейлер фильма-катастрофы "Салют-7". Интернет-пользователи уже сравнили масштаб будущей премьеры с культовым "Интерстелларом".
прочитано 184 раза

Премьера новой картины состоится уже этой осенью. Кинолента станет настоящим сюрпризом для любителей космических драм и захватывающих приключений. В качестве режиссера выступил небезызвестный Клим Шипенко, снявший такие картины, как "Любит не любит", "Кто я?" и "Непрощенные".

Советская космическая станция, находящаяся на орбите в беспилотном режиме, внезапно перестает отвечать на сигналы центра управления полетами. Опасаясь падения огромного летающего объекта на Землю, на самом верху принимают решение отправить на станцию несколько космонавтов. Именно им предстоит впервые в истории человечества провести стыковку в космосе с неуправляемым объектом...

Радует и актерский состав картины. Любимые всеми Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко и Любовь Аксенова выступят в главных ролях.

Исполнительный директор фонда кино Антон Малышев ранее отмечал, что впервые в истории отечественного кинематографа в прокате "сталкиваются" очень похожие по сюжету и близкие по духу картины – "Время первых" и "Салют-7". Как ранее писали Dni.ru, фильм "Время первых" не возымел должного успеха в прокате, но получил немало положительных отзывов от критиков.

Автор: Андрей Петрунян29 мая 2017, 17:59

комментарии

Политика

Отбивающийся от Украины Янукович прикрылся Россией
Украина обвинила Россию в связях с "ИГ" и "Талибаном"
Польша признала мигрантов угрозой нацбезопасности
Трамп приготовил Порошенко неожиданный "подарок"

Шоу-бизнес

Известный нарколог вызвался исцелить Андрея Губина
Родившую Собчак осудили за разгульную жизнь
Верник умилил красивым сыном Абрамовича
Кузьмину запретили въезд на Украину

Проишествия

Появились первые жертвы мощного урагана в Москве
Неожиданный поворот в деле о задержании ребенка на Арбате
Шокирующие кадры с места массового убийства христиан в Египте
Скончалась старейшая актриса в России

Lifestyle

Самые яркие фильмы Каннского фестиваля
Триумфатор Канн Звягинцев о связях с Украиной
Золотую Пальмовую ветвь получил фильм "Квадрат"
Звягинцева наградили в Каннах за "Нелюбовь"
Шоу-бизнес

Барбара Брыльска призналась в обмане

Легендарная актриса сделала неожиданное заявление
Политика

Трамп отдал Порошенко на съедение "русскому крокодилу"

Президент США положил конец существованию G7 и лишил поддержки украинские власти
Шоу-бизнес

Кузьмину запретили въезд на Украину

Певца обвинили в нарушении государственной границы

Шоу-бизнес

Верник умилил красивым сыном Абрамовича

Актер показал фото привлекательного отпрыска миллиардера

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым
Счастью Преснякова с невестой угрожает другая женщина
У Павла Воли будет третий ребенок

Фоторепортажи

Навка и Песков побегали с Наоми Кэмпбелл
Филиппу Янковскому досталось за страсть
Беллуччи впилась губами в известного режиссера
Киркоров провел вечер с чужой женой

Спорт

Медведева покорила японцев зажигательным танцем (видео)
ФИФА нанесла удар по ЧМ-2018 в России
Продавщица ждет ребенка от Роналду
Комментатора Орлова жестко подставили перед Канделаки

Регионы

Известный театрал умер на юбилейном банкете
Мужчина с горящей головой напугал влюбленных (видео)
Россиянин убил соседа из-за громкой музыки
В подмосковном болоте нашли миллиард рублей (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru