В Сети появился трейлер русского "Интерстеллара"

На официальном YouTube-канале кинокомпании СТВ опубликован трейлер фильма-катастрофы "Салют-7". Интернет-пользователи уже сравнили масштаб будущей премьеры с культовым "Интерстелларом".

Премьера новой картины состоится уже этой осенью. Кинолента станет настоящим сюрпризом для любителей космических драм и захватывающих приключений. В качестве режиссера выступил небезызвестный Клим Шипенко, снявший такие картины, как "Любит не любит", "Кто я?" и "Непрощенные".

Советская космическая станция, находящаяся на орбите в беспилотном режиме, внезапно перестает отвечать на сигналы центра управления полетами. Опасаясь падения огромного летающего объекта на Землю, на самом верху принимают решение отправить на станцию несколько космонавтов. Именно им предстоит впервые в истории человечества провести стыковку в космосе с неуправляемым объектом...

Радует и актерский состав картины. Любимые всеми Владимир Вдовиченков, Александр Самойленко и Любовь Аксенова выступят в главных ролях.

Исполнительный директор фонда кино Антон Малышев ранее отмечал, что впервые в истории отечественного кинематографа в прокате "сталкиваются" очень похожие по сюжету и близкие по духу картины – "Время первых" и "Салют-7". Как ранее писали Dni.ru, фильм "Время первых" не возымел должного успеха в прокате, но получил немало положительных отзывов от критиков.