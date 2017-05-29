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Самые яркие фильмы Каннского фестиваля

Фото: GLOBAL LOOK press/Xu Jinquan
Во Франции подведены итоги одного из самых ярких мероприятий этого года в мире киноискусства – Международного Каннского фестиваля. Строгое жюри во главе с несравненным Педро Альмодоваром назвало победителя, вручив ему "Золотую пальмовую ветвь", а также наградило других триумфаторов. Dni.Ru представляют подборку лучших картин фестиваля этого года.
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"Квадрат"  (Рубен Эстлунд)

Кинолента шведского режиссера с первых же кадров покорила французскую публику и принесла своему автору "Золотую пальмовую ветвь". "Квадрат" – сюрреалистическая сатира, которая заставит вас задуматься не только о современном искусстве, но и проблеме нравственного выбора. Основная идея фильма: благие намерения часто заводят нас не туда, куда бы хотелось, а понимание общественного блага у каждого свое.

Кадр из фильма "Квадрат"

"Роковое покушение" (София Коппола)

Приз за лучшую режиссуру получила дочь легендарного Фрэнсиса Копполы София. "Роковое покушение" – впечатляющий драматический вестерн, в главных ролях которого – такие звезды, как Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг. К слову, это уже третья совместная работа Софии и Кидман. 

Кадр из фильма "Роковое покушение"

"Нелюбовь" (Андрей Звягинцев)

Несмотря на то что режиссер Андрей Звягинцев не высказал бурной радости по поводу полученной награды, его российские поклонники торжествуют. Социальная драма "Нелюбовь" завоевала приз жюри и получила самые высокие оценки взыскательных критиков. Поглощенные тяжелым разводом и выяснением отношений между собой главные герои напрочь забывают о том, что... у них есть ребенок.

Кадр из фильма "Нелюбовь"

"Тебя никогда здесь не было" (Линн Рэмси)

Проблема отношения детей к смерти издавна привлекает самых талантливых режиссеров. По-настоящему реалистичный триллер с Хоакином Фениксом в главной роли вызвал бурные овации каннской публики, а также принес Линну Рэмси приз за лучший сценарий. И это невзирая на то, что фильм еще даже не завершен. Съемки продолжатся в июне.

Кадр из фильма "Тебя никогда здесь не было"

"Убийство священного оленя" (Йоргос Лантимис и Эфтимис Филипп)

Еще один приз за лучший сценарий достался талантливым грекам – Йоргосу Лантимису и Эфтимису Филиппу. Как справедливо отметил кинокритик Антон Долин, "Убийство священного оленя" – настоящая античная трагедия, перенесенная в условия современных реалий. Успешный хирург вынужден совершить жертвоприношение, чтобы расплатиться за давние грехи.


Автор: Андрей Петрунян29 мая 2017, 11:59

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