Самые яркие фильмы Каннского фестиваля

Во Франции подведены итоги одного из самых ярких мероприятий этого года в мире киноискусства – Международного Каннского фестиваля. Строгое жюри во главе с несравненным Педро Альмодоваром назвало победителя, вручив ему "Золотую пальмовую ветвь", а также наградило других триумфаторов. Dni.Ru представляют подборку лучших картин фестиваля этого года.

"Квадрат" (Рубен Эстлунд)

Кинолента шведского режиссера с первых же кадров покорила французскую публику и принесла своему автору "Золотую пальмовую ветвь". "Квадрат" – сюрреалистическая сатира, которая заставит вас задуматься не только о современном искусстве, но и проблеме нравственного выбора. Основная идея фильма: благие намерения часто заводят нас не туда, куда бы хотелось, а понимание общественного блага у каждого свое.

"Роковое покушение" (София Коппола)

Приз за лучшую режиссуру получила дочь легендарного Фрэнсиса Копполы София. "Роковое покушение" – впечатляющий драматический вестерн, в главных ролях которого – такие звезды, как Николь Кидман, Кирстен Данст и Эль Фаннинг. К слову, это уже третья совместная работа Софии и Кидман.

"Нелюбовь" (Андрей Звягинцев)

Несмотря на то что режиссер Андрей Звягинцев не высказал бурной радости по поводу полученной награды, его российские поклонники торжествуют. Социальная драма "Нелюбовь" завоевала приз жюри и получила самые высокие оценки взыскательных критиков. Поглощенные тяжелым разводом и выяснением отношений между собой главные герои напрочь забывают о том, что... у них есть ребенок.

"Тебя никогда здесь не было" (Линн Рэмси)

Проблема отношения детей к смерти издавна привлекает самых талантливых режиссеров. По-настоящему реалистичный триллер с Хоакином Фениксом в главной роли вызвал бурные овации каннской публики, а также принес Линну Рэмси приз за лучший сценарий. И это невзирая на то, что фильм еще даже не завершен. Съемки продолжатся в июне.

"Убийство священного оленя" (Йоргос Лантимис и Эфтимис Филипп)

Еще один приз за лучший сценарий достался талантливым грекам – Йоргосу Лантимису и Эфтимису Филиппу. Как справедливо отметил кинокритик Антон Долин, "Убийство священного оленя" – настоящая античная трагедия, перенесенная в условия современных реалий. Успешный хирург вынужден совершить жертвоприношение, чтобы расплатиться за давние грехи.



