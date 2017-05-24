Райкина полечили на 500 тысяч

Вокруг главы театра "Сатирикон" вновь разгорелся скандал. В распоряжении журналистов оказался договор на оказание медицинских услуг, который вызывает немало вопросов.

Как сообщает Life.ru, договор заключен с клиникой "Медси" и обеспечивает лечение Константина Райкина и директора "Сатирикона" Анатолия Полянкина. Сумма контракта – 500 тысяч рублей. И это всего лишь на год.

К слову, на лечение одного россиянина по программе обязательного медицинского страхования государство выделяет порядка 12 тысяч рублей. А вот в пакет услуг компании "Медси" входит 13 видов медицинской помощи, включая лечение не только в России, но и в странах СНГ, а также "оказание медицинской помощи за рубежом".

Помимо всех этих благ застрахованным предоставляется личный врач-куратор, который обязан следить за состоянием их здоровья и контролировать работу своих коллег. "Как понятно из портала госзакупок, театр сотрудничает с "Медси" с 2014 года", – говорится в материале Life.ru. Репортеры издания отмечают, что договора ДМС на оказание медицинской помощи прочим сотрудникам театра (актерам, режиссерам и операторам) обнаружены не были.

В декабре 2016 года Константин Аркадьевич серьезно повредил ногу во время гастролей в Тобольске. Он был срочно прооперирован в местной областной больнице и был вынужден отменить выступления на несколько месяцев вперед. В интервью журналистам худрук "Сатирикона" отметил, что нисколько не сомневается в профессионализме тобольских медиков.