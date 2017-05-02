Почему актеры Чернышов и Разбегаев отказались ехать в Крым

В театре "Содружество актеров Таганки" рассказали о причинах отмены гастролей актеров Андрея Чернышова, Вячеслава Разбегаева и Марии Добржинской в Крыму. Оказалось, что дело вовсе не в политике.

О том, почему актеры отказались от поездки в Крым, рассказала пресс-секретарь театра Ирина Денисова. По ее словам, недавно труппа отменила спектакль "Любовь по понедельникам" и в Йошкар-Оле.

"Там чисто финансовые соображения. У них до этого отменился спектакль в Йошкар-Оле и, соответственно, в Севастополе тоже. И никакой связи с политическими событиями там нет", – цитирует Денисову РЕН ТВ. Не покажут спектакль в Ялте и Шатуре.

Слова пресс-секретаря театра подтверждает и актриса Мария Добржинская. "Никакой политической подоплеки или нашего якобы нежелания выступать в Крыму из боязни, что нас не пустят на Украину, в этом нет. Это все отвратительные сплетни. Мы с удовольствием выступили бы перед крымчанами", – цитирует актрису РИА Новости. "Но…и не всегда удается организаторам гастролей сойтись в договоренности по финансам. Никакой другой причины нет", – добавила Добржинская.

Актеры должны были выступить в антрепризе 30 апреля, но не приехали в Севастополь. "Отказались принимать участие в данном спектакле, боясь получить отказ на въезд в Украину", – гласило объявление местного центра культуры и искусств.

По словам представителя принимающей стороны в Севастополе Елены Кодыченко, это объявление вывесили продюсеры спектакля. Она отметила, что замена произошла в последний момент. По ее словам, некоторые зрители, купившие билеты на антрепризу, были недовольны заменой. Как отнеслись к приезду в Крым актеры, которые вышли на сцену: Павел Майков, Наталья Бочкарева и другие, Кодыченко ответить не смогла.