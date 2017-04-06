Что посмотреть в кино 6-13 апреля

Именно в апреле весна наконец-то по-настоящему вступает в свои права. Самое время отправиться на прогулку и конечно же посетить кинотеатр. На каких пунктах афиши остановить внимание? Dni.Ru рассказывают о самых ярких и необычных премьерах предстоящей недели.

"Время первых" (режиссер Дмитрий Киселев)

Космическая драма от небезысвестного продюсера Тимура Бекмамбетова обещает стать самой громкой премьерой этой весны. Фильм посвящен легендарной космической гонке конца 70-ых годов. Кто первым выйдет в открытый космос? В роли космонавта Алексея Леонова выступил сам Евгений Миронов. Не обошлось и без любимца российских зрителей: Константин Хабенский сыграл напарника великого космонавта, а именно – командира корабля Павла Беляева.

Премьера: 6 апреля

"Последствия" (режиссер Эллиот Лестер)

Американский драматический триллер режиссера Эллиота Лестера точно не оставит равнодушными любителей реальных событий. Столкновение двух самолетов над Боденским озером, загадочное убийство швейцарского авиадиспетчера гражданином России и проблема тяжелого нравственного выбора – захватывающая кинолента держит зрителей в напряжении с первой минуты до финальных титров. В роли Романа, решившегося на убийство после потери своей семьи, выступил Арнольд Шварценеггер.

Премьера: 6 апреля

"Форсаж 8 " (режиссер Гэри Грей)

Пожалуй, восьмая часть легендарного боевика с Вином Дизелем в главной роли не нуждается в дополнительном представлении. О съемках фильма было сообщено еще в июне 2015 года. Все члены старой доброй команды реабилитированы и ведут вполне спокойную жизнь, но все меняется буквально в один момент. Героев вновь ждут по-настоящему опасные приключения.

Премьера: 13 апреля

"Жена смотрителя зоопарка" (режиссер Ники Каро)

Определенно, апрель – месяц действительно впечатляющих исторических байопиков. Фильм культового новозеландского режиссера Ники Каро уже восхитил множество строгих критиков. Сценарий основан на реальной истории из жизни работников Варшавского зоопарка. Ян и Антонина прячут сотни бежавших от нацистов евреев. Но не попадут ли они сами под суровый суд Варшавского гетто?

Премьера: 13 апреля

"Дэвид Линч: Жизнь в искусстве" (режиссеры Джон Нгуйен, Оливия Неергаард-Холм, Рик Барнс)

Документальный фильм о жизни истинного гения нашего времени. Хотите узнать о жизни Дэвида Линча в захолустной Монтане, о его студенческих годах, первой любви и первых шагах в киноискусстве? Скорее отправляйтесь в ближайший кинотеатр. Линч все расскажет вам сам.

Премьера: 13 апреля

"Аустерлиц" (режиссер Сергей Лозница)

Мировая премьера фильма режиссера Сергея Лозницы состоялась еще в сентябре прошлого года, но российским зрителям пришлось подождать. Показ киноленты стартует в России только 13 апреля. Действие происходит на территории бывших концлагерей, которые в наши дни действуют как музеи. Туристы тратят немало дней на дорогу, ходят по территории, смеются и делают селфи. Является ли подобное поведение нормой? Немецкий фильм российского режиссера уже получил высокие оценки самых взыскательных критиков, а также имел успех в мировом прокате.

Премьера: 13 апреля