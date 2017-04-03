Эвелина Бледанс скорбит об умершей звезде "Маски-шоу"

В Одессе скончался легендарный юморист и участник "Маски-шоу" Сергей Олех. Соболезнования близким артиста уже выразили многие российские знаменитости. Впечатлениями о совместной работе с ним поделилась известная актриса Эвелина Бледанс.

"Это была моя юность, когда я закончила театральный институт и переехала жить в Одессу. Мы вместе работали в "Масках", да и вообще тусовались. Я помню высокого, красивого, очень юморного парня", – цитирует Эвелину издание Life.ru. В интернете также появилось сообщение известного блогера Ирины Медушевской. Подруга Олеха одной из первых рассказала, что артист ушел из жизни.

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"Он ушел....полчаса назад...мой друг, национальное достояние Одессы и Украины....сорри, я не могу....я потом напишу... Спи спокойно, брат, люблю тебя (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ирина на своей странице социальной сети.



Коллега Олеха по проекту "Маски-шоу" Георгий Делиев рассказал журналистам, что встречался с ним буквально минувшей осенью. По его словам, тогда Сергей не жаловался на самочувствие.

Олех действительно производил впечатление жизнерадостного и беззаботного человека. Свое заболевание он старался не афишировать. "Было всегда с ним комфортно. Нам было замечательно вместе. В 80 годах делали вместе "Юморины". В 90-х – "Маски-шоу", в 2000-х приглашал его вести церемонии. Все время общались, искали точки соприкосновения", – вспоминает Делиев.

Смерть легендарного артиста – огромная утрата для всех его поклонников на Украине и в странах СНГ. Прощание с Сергеем Олехом состоится 4 апреля.