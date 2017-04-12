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Культура

Тарковский изменил жизнь Бондарчук

Наталья Бондарчук. Кадр из фильма "Солярис"
Утверждения на роль Хари 22-летняя Наталья Бондарчук ждала долгие месяцы. Актриса уже тогда понимала, что съемки в фильме неподражаемого Тарковского навсегда изменят ее судьбу.
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Дочь известного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой она с детства мечтала пойти по стопам родителей. Уже в 20 лет успешно окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, а в 25 – стала дипломированным режиссером. Сергей Герасимов и Тамара Макарова считали Бондарчук одной из самых способных учениц своей творческой мастерской.

Кадр из фильма "Солярис"

В честь Дня космонавтики актриса рассказала репортерам издания "Наш Крым. Новости" о том, насколько важно для нее было попасть в "космический" фильм Тарковского.

Наталья неожиданно призналась, что она "не очень подходила" на роль жены Криса Кельвина. Однако Тарковский попробовал на эту роль не один десяток самых способных актрис и все же остановился на Бондарчук.

"И вот Тарковский увидел меня и сказал: "Это кто?" – вспоминает Наталья.

Кадр из фильма "Солярис"

Сегодня, спустя 45 лет, она признается, что именно Андрей Арсеньевич стал ее первым гидом по Ялте. "Все было как сейчас, только мы приехали чуть позже, в мае. Все цвело, я увидела эти абрикосовые деревья, эту красивейшую дымку в горах", – поделилась артистка.

То, что Тарковский не ошибся с выбором главной актрисы, стало ясно практически сразу. Фильм произвел настоящий фурор среди зрителей и кинокритиков. В 1973 году Бондарчук была удостоена премии за лучшую женскую роль на девятом международном кинофестивале в Панаме.

Кадр из фильма "Солярис"

С Донатасом Банионисом, исполнившем главную роль, они очень быстро поладили. Молодая актриса удивительно гармонично смотрелась в образе возлюбленной Криса. И это несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте актеров.

Интересно, что самая первая встреча Тарковского и Бондарчук состоялась за долгие годы до съемок "Соляриса". "Мне было 13 и к тому времени я уже прочла роман Станислава Лема "Солярис", а Андрюшка его еще не читал", – рассказывала актриса в 2011 году, давая интервью корреспонденту одного из центральных телеканалов. Наталья также добавила, что в то время Андрей Арсеньевич еще был студентом. На встрече также присутствовал Андрей Кончаловский.

Именно потому что актриса прониклась "Солярисом" еще в ранней юности, она столь блестяще смогла вжиться в роль Хари. Давно не пересматривали культовый шедевр Андрея Тарковского? День космонавтики – хороший повод это исправить.

Автор: Андрей Петрунян12 апреля 2017, 17:36

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