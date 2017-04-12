Тарковский изменил жизнь Бондарчук

Утверждения на роль Хари 22-летняя Наталья Бондарчук ждала долгие месяцы. Актриса уже тогда понимала, что съемки в фильме неподражаемого Тарковского навсегда изменят ее судьбу.

Дочь известного режиссера Сергея Бондарчука и актрисы Инны Макаровой она с детства мечтала пойти по стопам родителей. Уже в 20 лет успешно окончила актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, а в 25 – стала дипломированным режиссером. Сергей Герасимов и Тамара Макарова считали Бондарчук одной из самых способных учениц своей творческой мастерской.

В честь Дня космонавтики актриса рассказала репортерам издания "Наш Крым. Новости" о том, насколько важно для нее было попасть в "космический" фильм Тарковского.

Наталья неожиданно призналась, что она "не очень подходила" на роль жены Криса Кельвина. Однако Тарковский попробовал на эту роль не один десяток самых способных актрис и все же остановился на Бондарчук.

"И вот Тарковский увидел меня и сказал: "Это кто?" – вспоминает Наталья.

Сегодня, спустя 45 лет, она признается, что именно Андрей Арсеньевич стал ее первым гидом по Ялте. "Все было как сейчас, только мы приехали чуть позже, в мае. Все цвело, я увидела эти абрикосовые деревья, эту красивейшую дымку в горах", – поделилась артистка.

То, что Тарковский не ошибся с выбором главной актрисы, стало ясно практически сразу. Фильм произвел настоящий фурор среди зрителей и кинокритиков. В 1973 году Бондарчук была удостоена премии за лучшую женскую роль на девятом международном кинофестивале в Панаме.

С Донатасом Банионисом, исполнившем главную роль, они очень быстро поладили. Молодая актриса удивительно гармонично смотрелась в образе возлюбленной Криса. И это несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте актеров.

Интересно, что самая первая встреча Тарковского и Бондарчук состоялась за долгие годы до съемок "Соляриса". "Мне было 13 и к тому времени я уже прочла роман Станислава Лема "Солярис", а Андрюшка его еще не читал", – рассказывала актриса в 2011 году, давая интервью корреспонденту одного из центральных телеканалов. Наталья также добавила, что в то время Андрей Арсеньевич еще был студентом. На встрече также присутствовал Андрей Кончаловский.

Именно потому что актриса прониклась "Солярисом" еще в ранней юности, она столь блестяще смогла вжиться в роль Хари. Давно не пересматривали культовый шедевр Андрея Тарковского? День космонавтики – хороший повод это исправить.