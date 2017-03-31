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Lifestyle

Что скрывает тайная комната в центре Москвы

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Тайная комната"
В основании Китайгородской стены в центре столицы обнаружена слуховая "тайная комната". По мнению историков, она была построена в XVI веке для разведывательных нужд.

Продолжение: Тайную комнату в центре Москвы сняли на видео
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Помещение позволяло "тайным агентам" XVI века подслушивать то, что происходит по ту сторону стены, а именно – с вражеской стороны. Потому-то подобные комнаты и назывались слуховыми.

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев рассказал, что комната была найдена напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом. "Слух" расположен прямо в стене на уровне фундамента.

"Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города. Более точную информацию мы получим, когда совместим топографическое расположение находки с архивными данными", – отметил Кондрашев.

Леонид Кондрашев. Фото: um.mos.ru

К слову, специально раскопки на, казалось бы, знакомой всем местности, никто не проводил. Археологи заметили нетипичное углубление во время наблюдения за подготовительными работами по программе "Моя улица".

По предположениям историков, тайная комната, или так называемый слух, в мирное время предназначалась для хранения боеприпасов. При каких-либо военных действиях помещение использовалось для контроля за происходящим по ту сторону крепостной стены.

Как рассказал историк Алексей Шишов в интервью телеканалу РЕН ТВ, подобные комнаты создавались с единственной и основной целью – чтобы вовремя услышать, ведет ли противник подкоп. И если ведет, то в каком направлении.

"Посмотрите на старинные изображения Китайгородской стены – ее основания просто не видно из-за лавок", – цитирует издание РИА Новости москововеда Ирину Левину. Она предполагает, что помещение в мирное время использовалось в качестве торгового заведения.

Фото: mos.ru

Еще до начала проведения ремонтных работ по программе "Моя улица" было найдено более 150 ценных исторических артефактов. Все они датируются началом XVI – концом XIX веков.

Среди обнаруженных ценностей обозначены как свинцовые пули и железные стрелы, так и предметы быта. Пуговицы, керамические плитки для облицовки стен, печей и каминов – все это представляет огромную ценность для археологов и историков нашего времени. Особый интерес у специалистов вызвало пушечное ядро, возраст которого достигает как минимум трех веков.

Фото: mos.ru

Автор: Андрей Петрунян31 марта 2017, 14:52

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