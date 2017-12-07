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Культура

Три новых романа от мастеров детектива

Кадр из фильма "Отсчет убийств"
Классикой детективного жанра принято считать Артура Конан Дойла и Агату Кристи. Но нельзя забывать, что в наше время есть мастера остросюжетного детектива. Издательство "ГрандМастер" (входит в холдинг "Эксмо") совместно с Dni.Ru представляют подборку новых романов от гигантов мирового детектива.
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Дэвид Болдаччи "Победитель"

Роман "Победитель" – невероятная, почти шокирующая детективная история о человеке со множеством лиц и имен. Он – абсолютное зло с благими намерениями, он управляет людскими судьбами как марионетками и упивается властью над ними, пока одна из его облагодетельствованных жертв не решается пойти против... Он предпочитает, чтобы его звали Джексон. Он невероятно хитроумен и богат. И может буквально все: перевоплотиться в кого угодно – женщину, мужчину, старого и молодого, тучного и худого. Практически никто не знает, как он выглядит на самом деле. Он может даже 12 раз подряд сорвать джекпот в Национальной лотерее. Казалось бы, это совершенно нереально. И тем не менее ему под силу построить выигрышную комбинацию номеров в лототроне. Для того, чтобы провернуть свою хитроумную комбинацию, ему осталось лишь подобрать 12 победителей – бедноту с самого низа общества, обязанную Джексону до конца жизни и готовую сделать все, что он им прикажет. Одной из этих "счастливиц" стала Лу-Энн Тайлер, у которой маленький ребенок и безработный, пьющий муж. В ощущении полной безысходности, чтобы спасти себя и малышку, она принимает предложение странного Джексона. Но все идет далеко не по плану. А ему даже в голову не могло прийти, чем может обернуться выбор этой красивой, хрупкой женщины в качестве очередного "победителя"... Новый остросюжетный детектив Дэвида Болдаччи – это смесь психологического романа, авантюрного детектива и остросюжетного экшна. Не случайно автора называют гигантом мирового детектива, так как он придумывает такие сюжеты, от которых нельзя оторваться, а предугадать, куда повернет писатель, просто невозможно. Он буквально вырывает читателя из реальной жизни и погружает в водоворот интриг, страстей и заговоров. В этой книге присутствует изрядная доля психологии, когда на первый план выходят внутренние переживания героев, анализ мотивов их поступков и поиск первопричин, приведших к тем или иным событиям. Болдаччи затрагивает актуальные темы: дружбы, любви, желания власти любой ценой, жажды победы любыми путями, мошенничества в особо крупных размерах и аферы в сфере государственный лотерей – и при этом предлагает откровенный, актуальный, невероятно интересный, цепляющий детектив.

Джонатан Келлерман "Кости"

Когда речь заходит об искусно закрученных, многослойных психологических триллерах, мы заступаем на территорию прославленного романиста, наиболее продаваемого автора, по версии New York Times, – Джонатана Келлермана. Медицинская практика в области клинической психологии делает его непревзойденным создателем маниакальных характеров и их изощренных преступлений, и перед нами очередной шедевр мастера. Подобно тому как юрист Дэвид Болдаччи открывает нам закулисье судебно-правовой системы Америки, Джонатан Келлерман выписывает пропуск в куда более зловещее место – больное сознание серийного убийцы. В заповедных болотах на окраине Лос-Анджелеса находят труп молодой женщины с отрезанной правой кистью. Убитая девушка была пианисткой и преподавала музыку в богатой семье. Убийца сам сообщил местонахождение трупа по телефону. Вскоре на болотах находят и другие жертвы – более давние. Убитые были проститутками, у всех отрезаны кисти, и все похоронены особым образом. Речь идет о серийном убийце, и за дело берутся детектив Майло Стёрджис и психолог Алекс Делавэр.

Питер Джеймс "Умри сегодня"

Новый долгожданный роман Питера Джеймса "Умри сегодня" попал на первую строчку по продажам в Великобритании за первые три дня после выхода и собрал восторженные отзывы критиков от The New York Times до San Francisco Book Review. Сам писатель, чьи жанровые литературные награды составляют внушительный список, включая Стеклянный и Бриллиантовый клинки, называет свой тринадцатый детективный роман "самым загадочным делом Роя Грейса". Детектив Рой Грейс получает трагическое известие: в Германии покончила с собой его первая жена и оставила ему… десятилетнего сына, о существовании которого он не подозревал. Знакомство с мальчиком, организация похорон – всё это навалилось на Грейса в тот момент, когда в собственной ванной была найдена мертвой Лорна Беллинг. Дело выглядело более чем очевидным – у Лорны были любовник и муж, склонный к домашнему насилию. Но затем начали всплывать детали, разрушавшие версии следствия одну за другой, а финал и вовсе оказывается абсолютно шокирующим – даже для видавшего виды детектива Грейса.

7 декабря 2017, 14:33

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