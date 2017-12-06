Легенда рока умерла от рака

Во Франции скончался известный рок-музыкант Джонни Холлидей. Исполнитель умер в возрасте 74 лет от рака легких.

Еще в марте 2017 года артист рассказывал на своей странице в Twitter о том, что лечится от рака. Тогда певец успокаивал своих поклонников, что его жизни ничто не угрожает.

О кончине легенды рока рассказала его жена Латиция. "Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них, но это правда. Моего мужчины больше нет с нами", – цитирует супругу певца URA.RU. "Он покинул нас этой ночью так же, как и прожил свою жизнь — с мужеством и достоинством", – приводит слова Латиции РИА ФАН.

Настоящее имя Джонни Холлидея – Жан-Филипп Сме. Он родился 15 июня 1943 года в Париже. Заниматься музыкой начал в школьном возрасте. За свою карьеру Холлидей сочинил сотни композиций. Его диски разошлись в мире общим тиражом 110 миллионов экземпляров.

France's best-known rock star Johnny Hallyday dies aged 74 after a battle with lung cancer https://t.co/qVOnc4vm3V pic.twitter.com/b098nfs73g — AFP news agency (@AFP) 6 декабря 2017 г.

Напомним, 4 декабря несчастье произошло в семье британского музыканта Элтона Джона. Умерла его мать Шейла Фэйрбразер. Этой прискорбной новостью артист поделился на своей странице в Instagram. "Видел ее только в прошлый понедельник. Я в шоке", – написал Джон. Он добавил, что благодарен матери за все и будет очень по ней скучать. "С любовью, Элтон", – завершил послание музыкант.