Что читать и смотреть в кино

На этой неделе в кинопрокат выходит замечательная картина "За пропастью во ржи" о культовом романе и его авторе. Dni.ru совместно с Book2 выбрали не только прекрасные книги, но и их не менее чудесные экранизации.

Над пропастью во Ржи



Единственный роман Сэлинджера "Над пропастью во ржи" вышел в 1951 году и сразу завоевал популярность среди старшеклассников и студентов. Дзэн-буддизм и нонконформизм в произведениях Сэлинджера вдохновили на переосмысление жизни и поиск идеалов не одно поколение. Уже на этой неделе состоится премьера фильма “За пропастью во ржи”. История о том, как родился Холден Колфилд, герой культового для многих поколений романа "Над пропастью во ржи", и как его автор – Джером Сэлинджер – стал величайшим писателем Америки, выбравшим удивительную судьбу.

Салют 7



Эта книга – последнее свидетельство жизни космической станции "Салют-7", бывшей некогда вершиной научно-технического прогресса в космосе. Она состоит из отрывков дневников, которые вел на борту станции дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Виктор Петрович Савиных. Вместе со своим коллегой Владимиром Александровичем Джанибековым он был отправлен на "Салют-7" со сложнейшей миссией – "оживить" станцию, вернуть ее под контроль ЦУПа и предотвратить ее падение на Землю. Во время полета космонавтам пришлось выполнить множество беспрецедентных операций, в том числе – стыковку с неуправляемым объектом. Именно поэтому экспедиция Савиных и Джанибекова до сих пор считается одной из самых сложных за всю историю космонавтики. Детали этой экспедиции подробно описаны в книге "Салют-7. Записки с "мертвой" станции".

Вавилон-Берлин



Берлин 1920-х… Город, в котором делается история – бьются на баррикадах коммунисты и копят силы нацисты. Европейский Вавилон, столица порока, где полиция нравов всегда соберет богатейший урожай. Но это вовсе не устраивает служащего в ней Гереона Рата: он мечтает попасть в отдел по расследованию убийств. Когда обнаруживается труп со следами зверских пыток и работники "убойного" беспомощно разводят руками, не имея ни малейшей зацепки, он понимает, что это шанс провести успешное личное расследование и добиться желанного перевода. Ведь по чистой случайности ему кое-что известно об убитом. Берясь за дело, комиссар совершенно не представляет, в какое осиное гнездо он сует нос…

Мечтают ли андроиды об электроовцах

На Земле будущего, отравленной мировыми войнами, посреди радиоактивной пыли и неоновых вывесок, призывающих отправиться к сладкой жизни в колониях на других планетах, охотнику за головами Рику Декарду предстоит найти и уничтожить шестерых беглых андроидов – существ, почти неотличимых от человека. Но в ходе расследования Декарда начинают мучить сомнения и вопросы, на которые ему только предстоит найти ответы…