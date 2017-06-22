Названы любимые фильмы россиян

Фонд кино назвал самые любимые фильмы россиян, которые они предпочитали смотреть по телевизору в 2016 году. Лидером рейтинга оказалась известная советская комедия Владимира Меньшова "Любовь и голуби".

Доля зрителей, посмотревших эту лирическую картину составила 8,7%, сообщается в исследовании на официальном сайте Фонда кино. На втором месте топа оказалась лента Александра Серого "Джентльмены удачи". Ее посмотрели 7,9% человек.

Третью позицию топа заняла комедия Леонида Гайдая "Пес Барбос и необычный кросс". Ее посмотрели 7,6% зрителей. Замыкают пятерку лидеров еще две известнейшие советские картины – "Ирония судьбы или с легким паром" и "Самогонщики". Эти картины посмотрели 7,6% и 7,4% зрителей соответственно.

Примечательно, что советские картины составили подавляющее большинство первой двадцатки топа. Так, успехом у телезрителей пользовались "Девчата", "Бриллиантовая рука", "Москва слезам не верит", "В бой идут одни "старики" и многие другие. В топ-20 попали лишь три голливудские картины – это "Аватар", "Красотка" и "Один дома 2".

Также киноэксперты составили отдельный рейтинг популярных у телезрителей картин, снятых после 2000 года. В нем первое место занял военный фильм "А зори здесь тихие" – ремейк одноименной картины 1972 года. Его посмотрело 5,5% телезрителей. Среди пяти самых популярных также можно выделить "Битву за Севастополь", "Батальон" и еще один ремейк – "Ирония судьбы. Продолжение".