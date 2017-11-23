Стала известна последняя воля актера Годовикова

Близкие актера Николая Годовикова, который скончался вечером 23 ноября, раскрыли содержание завещания. Артист хотел, чтобы его похоронили на Южном кладбище в Санкт-Петербурге, передает "Росбалт".

"Первое завещание его было – развеять прах над Невой", – заявил источник в окружении Годовикова, добавив, что потом тот передумал. Напомним, что актер умер после борьбы с раком.

