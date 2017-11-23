Петруху из "Белого солнца пустыни" убила скрытая онкология

Директор артиста Николая Годовикова Вячеслав Смородинов высказался о смерти актера. По его словам, тот до последнего не знал, что у него рак.

Новость об онкологии стала настоящим откровением для Годовикова. Судя по всем, рак убивал его в течение нескольких лет.

"Мне позвонил его тесть и рассказал, что Николай Львович скончался сегодня. Он рассказал, что у него была онкология, о которой сам он (актер – Прим. ред.) не знал", – заявил директор артиста. Похоже, вылечить Годовикова уже было невозможно: метастазы распространились по всему организму.

Смородинов добавил, что виделся с актером за несколько дней до кончины. "У него очень сильно сел голос в последнее время. Он говорил с трудом", – цитирует его РЕН ТВ.

Прокомментировал смерть Годовикова и генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин. "Да, эпоха уходит. Мы, конечно, чтим память всех", – заявил он.

Информации о похоронах нет. По предварительным данным, близкие артиста собираются решить этот вопрос в течение суток.

Напомним, что о смерти Годовикова стало известно вечером 23 ноября. Как писали Dni.Ru, он скончался в результате борьбы с онкологическим заболеванием.