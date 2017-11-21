Певица Руслана возмущена "культом вышиванки" на Украине

Украинская певица Руслана выразила недовольство тем, как трансформировалась культура ее страны после Майдана. Победительница "Евровидения-2004" призвала окружающих отказаться от "культа вышиванок и шаровар".

Свое мнение Руслана выразила в эфире телеканала ICTV. По словам певицы, после Майдана она ждала реальной культурной революции на Украине, однако она так и не произошла. Вместо этого появился "культ вышиванки".

Руслана заявила, что против всеобщей украинизации. "Когда-то в свое время была русификация, и нам навязывали культуру. Украина слишком сильная, чтобы ее задушить", – заявила певица.

По словам артистки, сейчас все украинцы стремятся себя как-то идентифицировать с родной страной, в том числе через национальную одежду. Руслана призвала всех не делать из этих предметов культ и развернуть настоящую культурную революцию.

"Это хорошо, что у нас есть День вышиванки. Но – не обижайтесь и не ругайте меня потом в социальных сетях – давайте снимем с себя шаровары", – заключила певица.

Ранее против украинизации выступила другая победительница "Евровидения", Джамала. Она призвала не ограничивать контент радиостанций и включать песни не только на украинском, но также на русском и английском языках.