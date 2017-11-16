Украинскую патриотку Ротару заказали в центре Москвы

Певица изменила слову не выступать в России. Ведь тут ей очень хорошо платят.

Певица София Ротару от концертов в России долго отказывалась. Как отменила в 2015 году запланированный тур, так и была верна слову. Просто не хотела дразнить гусей ни с той, ни с другой стороны.

Все же помнят, как в начале конфликта на Украине певица публично заявляла о патриотизме: "Я никогда не чувствовала себя русской. Я украинка, которая родилась здесь и желает провести здесь всю свою жизнь. Как бы там ни было, несмотря на свои постоянные разъезды, больше всего я люблю проводить свое время именно у себя дома. Мой дом – это Ялта, Крым,территории, которая сегодня считается частью России, как по мне, это совсем не так. Крым – это безусловно Украина. Я будучи украинкой, несмотря ни на что, не собираюсь менять свое гражданство, я намерена отстаивать свою позицию".

Понятно, что после таких слов ее у нас не очень жаловали. Да и на родине, спой Ротару в Москве, наверняка бы националисты пинали ее – мол, работает на "оккупантов", "агрессоров".

Но что-то случилось, и с февраля, когда Народная артистка России, Украины и Молдавии участвовала в концерте "О чем поют мужчины", она бывает в Белокаменной чуть ли не каждую неделю. Как говорят, в центре российской столицы у певицы давно есть квартира, поэтому можно не добираться из Киева сложными маршрутами.

Сегодня артистка из рук сотрудницы российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой получает "золотой граммофон" и поет в Кремле. Завтра развлекает именитых гостей на гала-ужине по случаю объявления номинантов российской национальной премии Bravo. Организатор премии специально заказал Ротару спеть в центре Москвы перед актерами Софи Лорен и Ричардом Гиром. А вскоре Ротару выступит и на "Песне года" в "Олимпийском".

Ходят слухи, что певица ведет переговоры и полноценных гастролях по России. Певицу можно понять – пенсии на Украине небольшие, гостиничный бизнес в Крыму особого дохода не приносит. А за каждый концерт она, согласно полученной Dni.Ru от импресарио информации, получает около 6-7 миллионов рублей. За такие деньги, кажется, можно и принципами поступиться. .