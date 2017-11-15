Ани Лорак разрыдалась под шум толпы украинцев

Певица Ани Лорак неожиданно выступила в Киеве на юбилейном вечере балета Freedom, несмотря на то, что ее имя не упоминалось ни в одной из афиш. Она спела на сцене дворца "Украина" одну песню, после чего заплакала.

Лорак вышла к украинским зрителям без представления. После исполненного хита певица обратилась к публике, заявив, что быть на киевской сцене и поздравлять коллектив Freedom для нее огромная честь. "Они – это что-то особенное под солнцем, настоящие артисты. Большая честь принимать участие в таком концерте, и, конечно, как вы сами понимаете, стоять на этой сцене во дворце "Украина" и петь для вас. Спасибо! Люблю вас!" – заявила Лорак.

После столь пламенной речи певица не смогла совладать с эмоциями и разрыдалась, передает украинское издание "Обозреватель". Стоит отметить, что публика тепло приняла Лорак, поддержав ее мощными овациями.

Зрители восторженно свистели и кричали артистке "Браво!" Кроме Ани, во дворце "Украина" также выступили Наталья Могилевская, Злата Огневич, Ольга Полякова, Макс Барских, Ирина Билык и Лайма Вайкуле, которая исполнила несколько песен.

Напомним, ранее украинская певица Ани Лорак получила музыкальную премию "Золотой граммофон-2017" в Москве. Певица появилась на церемонии в изящном золотистом мини-платье, восхитив окружающих своей стройностью.

