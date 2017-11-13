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Украинцы в бешенстве от предательства Ротару

София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Появление известной певицы Софии Ротару на российской премии вызвало негодование ее соотечественников. Они начали обвинять артистку в предательстве.
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Знаменитая певица подверглась шквалу едкой критики. Украинская публика припомнила ей все прегрешения. Сильнее всего жителей "Незалежной" злит, что "Золотой граммофон" София Ротару получила из рук директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.

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В ней украинцы уже давно видят личного врага. "Предательница!", "Продажная тварь", "Нет слов… Убожество", – исходят злобой граждане "Незалежной". Они считают, что Ротару должна была не то что отказаться от премии, а вообще не приезжать в Россию.

Многие пользователи интернета теперь предлагаю применить к народной артистке Украины карательные санкции: лишить гражданства и не впускать в страну. "Не пускати Соньку до України!", – пишут разъяренные комментаторы.

Припомнили Ротару и собственность в Крыму. Там у певицы есть дом и отель. Несмотря на то, что с момента самоопределения полуострова артистка не появляется на его территории, комментаторы негодуют от самого факта наличия собственности на "оккупированной" территории.

"То, что сделала София Ротару недопустимо герою и народному артисту Украины. Получила награду из рук врага – Захаровой. Обрыгаться можно", – типичная реакция украинского сегмента интернета на событие. 

Автор: Михаил Войцеховский13 ноября 2017, 21:57
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