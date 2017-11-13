Украинцы в бешенстве от предательства Ротару
Знаменитая певица подверглась шквалу едкой критики. Украинская публика припомнила ей все прегрешения. Сильнее всего жителей "Незалежной" злит, что "Золотой граммофон" София Ротару получила из рук директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой.
В ней украинцы уже давно видят личного врага. "Предательница!", "Продажная тварь", "Нет слов… Убожество", – исходят злобой граждане "Незалежной". Они считают, что Ротару должна была не то что отказаться от премии, а вообще не приезжать в Россию.
Многие пользователи интернета теперь предлагаю применить к народной артистке Украины карательные санкции: лишить гражданства и не впускать в страну. "Не пускати Соньку до України!", – пишут разъяренные комментаторы.
Припомнили Ротару и собственность в Крыму. Там у певицы есть дом и отель. Несмотря на то, что с момента самоопределения полуострова артистка не появляется на его территории, комментаторы негодуют от самого факта наличия собственности на "оккупированной" территории.
"То, что сделала София Ротару недопустимо герою и народному артисту Украины. Получила награду из рук врага – Захаровой. Обрыгаться можно", – типичная реакция украинского сегмента интернета на событие.
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