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Культура

Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова

Александр Любимов и Сергей Бодров. Фото: GLOBAL LOOK press
Режиссер Светлана Бодрова, вдова знаменитого актера Сергея Бодрова дала первое интервью. В нем она рассказала о жизни звезды и о его друзьях и завистниках.
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 Речь шла об Александре Любимове, соведущем телепрограммы "Взгляд". Светлана считает, что он завидовал Сергею Бодрову. "Наверное, он понимал, что "Взгляд" в тот момент в большей степени смотрели из-за Бодрова. Его это очень обижало, я думаю. Это было видно в некоторых моментах, когда он быстрее Сережи спешил сказать фразу "Все только начинается", хотя Кушнерев написал ее специально для Бодрова, это была Сережина фраза", – призналась Светлана Бодрова.

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Она рассказала, что Любимов начал мстить затмившей его звезде фильма "Брат". Когда режиссер Алексей Балабанов снимал продолжение легендарной картины, Александр Михайлович должен был играть в ней эпизодическую роль. По задумке Балабанова, главные герои фильма, Виктор Сухоруков и Сергей Бодров должны были прийти в программу "Взгляд". В роли ведущего хотели снять Любимова. Он согласился.

Это был один из последних съемочных дней в Москве. После этого команда должна бала лететь в Америку, где разворачивалось действие большей части картины. "И тут за день до съемок из "Взгляда" звонят Балабанову и говорят: "Вы знаете, все отменяется. Студии “Взгляда” у вас не будет, Любимов сниматься отказывается". Это была месть. Мелкая, гадкая, которая больше всех ранила Лешу", – вспоминает Светлана Бодрова.

По ее словам, режиссер был настолько задет этим предательством, что решил вообще не снимать фильм. Он сказал это Бодрову лично. "У меня эта сцена всегда, кстати, стоит перед глазами, когда Александр Михайлович публично говорит о своих друзьях Балабанове и Бодрове", – добавила режиссер.

Кроме того, Светлана Бодрова обвинила Алексея Любимова, который на тот момент стал президентом компании ВИD, и шеф-редактора программы "Жди меня" Юлию Будинайте в "рейдерском захвате" передачи. "Они хотели сместить Сергея Анатольевича с должности главного редактора телекомпании, отобрать программу. Это было непросто сделать, ведь у Кушнерева были 25% акций ВИDа", – рассказала она в интервью изданию Colta.

В итоге, Сергей Кушнерев уволился из компании, и через несколько месяцев у него случился инсульт. Светлана Бодрова считает, что в этом тоже виноват Любимов. "У человека отобрали дело его жизни, смысл жизни. Кушнерев не знал, как жить, не работая. И это, конечно, был страшный удар. Повторный инсульт, в 2017-м, стоил Сереже жизни", – уверена она. 

Автор: Михаил Войцеховский2 ноября 2017, 20:44

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