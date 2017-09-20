Первое интервью дочери Сергея Бодрова

Юная наследница режиссера и актера Сергея Бодрова Ольга поговорила с журналистами. Она высказалась о возможности поменять фамилию, чтобы ее не сравнивали с именитым отцом.

Сегодня, 20 сентября, грустная дата для любителей отечественного кинематографа. Прошло 15 лет с тех пор, как в Кармадонском ущелье вместе со съемочной группой пропал актер и режиссер Сергей Бодров. Ему было 30 лет.

Журналисты выяснили, как живут жена Бодрова Светлана и их дети – дочь Ольга и сын Александр. Семья обитает в четырехкомнатной квартире в Москве, а еще имеется дом за городом. После пропажи мужа Светлана так и не вышла замуж. Хотя и говорят, что у нее есть друг, на которого она может положиться. Светлана не выходит в свет, не посещает светских мероприятий (она является сотрудницей известной телекомпании), ведет закрытый от журналистов образ жизни.

Дочь Бодрова Ольга окончила школу с золотой медалью и поступила в ГИТИС на актерское отделение в мастерскую режиссера Леонида Хейфеца. Кстати, сам Хейфец заявил, что принял решение взять Ольгу на свой курс вовсе не из-за ее громкой фамилии.

С журналистами говорить о себе или своем отце девушка не любит. И тем не менее, представители СМИ с ней связались, узнав о том, что Ольга снялась в короткометражном кино. На поздравления с первой ролью Бодрова ответила: "Не с чем пока. Фильм еще не вышел. И вообще это всего лишь короткометражка. Если вы собираете материал про моего папу – это одно дело. А про меня писать пока нечего – я студентка второго курса. Когда стану актрисой – тогда другой разговор. Сейчас я ничем не заслужила такого внимания".

Отметим, что Ольга не поменяла фамилию, при этом девушка прекрасно понимает, что ее всегда будут сравнивать с отцом и напоминать, что она наследница талантливого актера и режиссера. От этого Ольга не собирается отмахиваться и менять фамилию тоже, сообщает сайт "Комсомольская правда".