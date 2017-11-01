Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"

На российском телевидении стартовал сериал "Ивановы-Ивановы". Зрители пришли в восторг от новой вариации на тему "Принц и нищий".

Новая картина от создателей "Папиных дочек" и шоу "6 кадров" стала одним из самых упоминаемых телепроектов в социальных сетях за последнюю неделю. Россияне буквально разбирают ленту на кадры и публикуют их в Сети.

"Позавчера во время просмотра ивановых заорал, так мать пришла говорит что орешь я ей отвечаю сериал смотрю она опять свои убийства я нет это русский сериал ивановы-ивановы. Она аж подавилась (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пишет один из интернет-пользователей. "Я срочно хочу паблик по сериалу "Ивановы-Ивановы", – выражает свое отношение к картине другой.

Напомним, премьера ленты состоялась 16 октября. Первый сезон рассчитан на 20 серий и завершится в середине ноября. Примерно в это же время начнутся съемки следующих эпизодов.

Главные герои сериала – четы богатых Ивановых и бедных Ивановых. В роддоме у представительниц каждого семейства перепутали детей, а узнали они об этом только спустя 16 лет. Теперь подросткам Ване и Даниилу придется учиться жить с биологическими родителями.

Продюсер ленты заявил, что идея сюжета возникла у него во время просмотра передачи "Пусть говорят". И критики, и зрители положительно отзываются о сериале.