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Культура

Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный

Виктор Сухоруков. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Sergeev
Известный актер Виктор Сухоруков заявил, что ничем не отличается от молодых артистов. "Я такой же сексуально озабоченный, как и они все", – сказал артист.
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В своем интервью он рассказал о новом опыте на съемках четвертого сезона сериала "Физрук". Актер сыграл отца персонажа Дмитрия Нагиева. По сюжету, Фома, знакомится с родным отцом — Эрнестом Шиловским, художественным руководителем железногорского драматического театра. Его-то роль и исполнил Виктор Сухоруков.

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Артист признался, что никогда раньше не смотрел сериал "Физрук". "Не видел, не знал и ведать не ведал", - сказал Сухоруков в интервью "Медузе". Он пояснил, что просто не любит сериалы – не видит в их персонажах какой-то уникальности и индивидуальности.

Несмотря на то что многих актеров он знает лично, когда вдруг они появляются на экране в том или ином многосерийном фильме, ему становится скучно. "...и я не хочу это видеть", – заявил Сухоруков. Он отметил, что ТНТ – чисто молодежный, развлекательный канал. "Я стал посматривать этот канал. Молодые, красивые, накачанные, ой, боже упаси, татуированные ребята, неглупые… Но юмор все время о каких-то низменных вещах… да не низменных, нормальных сексуальных вещах", – рассказал актер.

По его словам, во многом он понимает своих молодых коллег с ТНТ. "Я ведь тоже до сих пор ведь влюбчивый. И я до сих пор слышу, что во мне что-то шевелится. Я такой же сексуально озабоченный, как и они все. Но у меня и помимо этого находятся какие-то еще желания", – признался Сухоруков.

Виктор Иванович рассказал, что сначала авторы "Физрука" хотели позвать на его роль Джона Малковича или Брюса Уиллиса, однако их работа стоила слишком больших денег. "Я стоил, конечно, намного дешевле, и может быть поэтому согласился. Но для меня деньги ничего в этом случае не значили", – сказал он.

Напомним, Виктор Сухоруков – выпускник ГИТИСа. С 1978 года играет в театрах, с 1990-х – в кино. Популярность артисту принесла роль в культовой картине "Брат" режиссера Алексея Балабанова. Сухоруков сыграл старшего брата главного героя – простого русского парня Данилы Багрова. 

Автор: Михаил Войцеховский9 октября 2017, 18:49

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