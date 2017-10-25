Переживший инсульт Кокшенов парализован

Появились новые данные о состоянии 81-летнего актера Михаила Кокшенова, госпитализированного с инсультом. После острого нарушения мозгового кровообращения он был парализован.

Михаил Кокшенов в сознании, но его состояние все еще оценивается как тяжелое, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. После инсульта актер был частично парализован.

Информацию подтвердила супруга артиста Наталья Лепехина. "У нас все без изменений, не лучше и не хуже", – цитирует ее РБК.

Ранее стало известно, что Кокшенов находится в реанимации и время от времени приходит в сознание. Сообщалось, что актер не может говорить и никого не узнает.

"Я разговаривал сегодня с его женой Наташей. Она ездила вечером в больницу на беседу с врачами. Пока там дела обстоят без изменения", – рассказал друг артиста, кинодраматург Аркадий Инин.

Как писали Dni.Ru, 81-летний Кокшенов был срочно госпитализирован 17 октября. С диагнозом "обширный инсульт" его поместили в отделение реанимации Первой градской больницы.

Подробности случившегося раскрыл консьерж дома, где живет Кокшенов. По его словам, актер в домашней одежде и тапочках вышел из квартиры и спустился на первый этаж. Поняв, что артист находится в неадекватном состоянии, консьерж вызвал скорую помощь.