Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену

Михаил Кокшенов, перенесший инсульт, по-прежнему находится в реанимации. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

"Я разговаривал сегодня с его женой Наташей. Она ездила вечером в больницу на беседу с врачами. Пока там дела обстоят без изменения", - рассказал друг актера, кинодраматург Аркадий Инин.

Кокшенов находится в реанимации практически без сознания. "Изредка чуть-чуть приходит в себя. Врачи говорят, что необходимо время", – цитирует "Комсомольская правда" драматурга.

По словам Инина, актер в тяжелом состоянии. Он никого не узнает, даже жену. "Не разговаривает. Но врачи говорят, что надо надеяться и ждать", – отметил кинодеятель.

Как писали Dni.Ru, 81-летний актер был доставлен в больницу 17 октября. Его поместили в отделение реанимации Первой градской больницы. У Кокшенова диагностирован инсульт.

Подробности госпитализации артиста раскрыл консьерж дома, в котором живет Кокшенов. Актер в домашней одежде и тапочках вышел из своей квартиры на девятом этаже и спустился на первый. При этом Кокшенов был в неадекватном состоянии и не мог ничего объяснить.

