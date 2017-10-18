К сраженному инсультом Кокшенову не пускают дочь

Дочь госпитализированного Михаила Кокшенова Алевтина Вокрош рассказала о состоянии актера. Для близких инсульт артиста стал полной неожиданностью.

Для госпитализации актера театра и кино понадобились три кареты скорой помощи. По словам Алевтины, ее отец находится в реанимации Первой градской больницы. Врачи оценивают его состояние как средне-тяжелое.

Алевтина добавила, что к 81-летнему Кокшенову никого не пускают, в том числе и ее. "МРТ подтвердило инсульт, он отдыхает, процедуры проводят все необходимые… Он не в коме, в сознании, дышит сам. Папа всегда спортивный был, хорошо выглядел, для нас это полная неожиданность, серьезных проблем со здоровьем у него никогда не было", – цитирует дочь Кокшенова РЕН ТВ.

Как писали Dni.Ru, 81-летний актер был доставлен в больницу 17 октября. Ранее сообщалось, что его госпитализировали из дома, а скорую Кокшенову вызвала домработница.

Напомним, семь лет назад в жизни Михаила Михайловича случился крутой поворот: он ушел из семьи, развелся с женой – ассистентом режиссера Еленой, с которой прожил в браке более 20 лет. Артист переехал к преуспевающей предпринимательнице Наталье Лепехиной.

Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. Актер известен блестящими ролями в таких картинах, как "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", "Русский бизнес".