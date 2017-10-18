Кокшенов вел себя неадекватно перед госпитализацией
Как выяснилось, 81-летний Кокшенов в домашней одежде и тапочках вышел из своей квартиры на девятом этаже и спустился на первый. По словам консьержа Александра, актер был в неадекватном состоянии и не мог ничего объяснить.
Мужчина сразу понял, что Кокшенову необходима медицинская помощь. Он вызвал охрану и управляющего дома. Все вместе они проводили актера домой, а затем вызвали скорую.
Оказалось, что Кокшенов был в квартире один, так как его жена уехала в командировку, передает "Московский Комсомолец". К счастью, актер смог выйти в подъезд, когда почувствовал себя плохо.
Прибывшие медики сразу же заподозрили инсульт. А в больнице диагноз был установлен окончательно. По словам врачей, Кокшенов перенес обширный инсульт.
Состояние актера тяжелое, но стабильное. Его супруга уже узнала о случившемся и планирует в ближайшее время вернуться в Москву.
Как писали Dni.Ru, 81-летний актер был доставлен в больницу 17 октября. Дочь Кокшенова Алевтина рассказала, что его поместили в отделение реанимации Первой градской больницы. Также она заявила, что актер находится в сознании и может самостоятельно дышать.
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