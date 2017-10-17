Актера Кокшенова спасали прохожие

Стали известны подробности госпитализации актера Михаила Кокшенова. Скорую ему вызывали прохожие.

Сейчас народный артист России доставлен в Первую градскую больницу с подозрением на инсульт, его состояние оценивается как средней тяжести. По словам источника ТАСС в медицинских кругах столицы, ему стало плохо на улице, и прохожие вызвали ему скорую помощь.

ПО ТЕМЕ Актера Михаила Кокшенова срочно доставили в реанимацию

Родные и близкие Кокшенова не понимают, что могло случиться. Дочь Михаила Михайловича Алевтина Вокрош сама узнала об инциденте только от журналистов. "Я сейчас стою в супермаркете и понятия не имею, что там происходит. У меня туда пытается дозвониться мама. Мы не в курсе", – приводит ее слова "Говорит Москва".

По поводу госпитализации Михаила Кокшенова недоумевает и его коллега Александр Панкратов-Черный. "Миша вообще здоровый мужик. Он не пил, не курил никогда. Но он в возрасте уже. Он же старше всех нас. Никогда не жаловался на здоровье. Наоборот над нами все время подшучивал, что вот, вы выпиваете, вот, вы курите, подхохатывал над нами", – приводит его слова телеканал"360".

Напомним, 81-летний актер был доставлен в больницу 17 октября. Ранее сообщалось, что его госпитализировали из дома, а скорую Кокшенову вызвала домработница. Сейчас артист находится в реанимационном отделении.

Михаил Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах. При этом, он и сам создал более десятка картин. Наиболее известные из них "Русский бизнес" и "Русское чудо". Кроме того, актер снимался в "Ералаше".