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Культура

"Папа, сдохни": сын Улюкаева получил 25 млн из бюджета

Алексей Улюкаев. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Дмитрий Улюкаев, наследник опального экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого судят за вымогательство крупной взятки, снимает черную комедию. Минкультуры выделило деньги на фильм для 34-летнего сына бывшего чиновника.
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Кинокартина называется "Папа, сдохни". Но в фильме нет ничего об Улюкаеве-старшем. По сюжету 25-летний Матвей приходит к отцу своей девушки – Андрею Геннадьевичу. Она сильно обижена на родителя, и парень хочет за нее отомстить. В результате завязывается драка, которая открывает много подробностей о героях.

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Снимает фильм компания "Белое зеркало", продюсером и совладельцем которой является Дмитрий Улюкаев. У него – доля 50%, остальные 50% — у российского кинопродюсера Софико Кикнавелидзе. Известно, что 10 октября "Белое зеркало" получило субсидию от Минкультуры в размере 25 миллионов рублей на "производство национального фильма". Очевидно, речь идет о картине "Папа, сдохни", передает Life.ru.

В кинокомпании подтвердили, что этот фильм снимается при частичном финансировании Минкультуры. На сайте ведомства, в июльском протоколе заседания экспертного совета по игровому кино режиссеров-дебютантов говорится, что совет принял решение рекомендовать департаменту кинематографии Минкультуры включить "Белое зеркало" с фильмом "Папа" в список получателей субсидии.

Дмитрий Улюкаев в комментариях к постам в соцсетях пишет, что снимает "черную ломовую комедию". "Это яркая, жанровая история, аналогов которой нет ни в отечественном, ни в зарубежном кино. Брутальная, хулиганская, серьезная и смешная одновременно", – уточнили в компании "Белое зеркало".

Согласно карточке фильма на "Кинопоиске", бюджет картины составляет 65 миллионов рублей. Режиссером выступает Кирилл Соколов, проявивший себя ранее в коротком метре. Среди актеров – Александр Домогаров – младший ("Елки-2"), Виталий Хаев ("Место на земле", "Изображая жертву", "Благословите женщину") и другие.

Съемки "Папа, сдохни" проходят в Москве. Более 70% — в специально построенных декорациях в павильоне. В ноябре они должны завершиться. Далее по плану – постпродакшен и прокат в 2018 году.

Напомним, бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева судят в Замоскворецком райсуде Москвы за вымогательство взятки в размере двух миллионов долларов у главы "Роснефти" Игоря Сечина. Приговора он дожидается под домашним арестом. 

Автор: Людмила Фоканова19 октября 2017, 11:00

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