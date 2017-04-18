Алексей Валентинович Улюкаев экс-министр экономического развития России

Алексей Улюкаев родился в Москве 23 марта 1956 года. Учился на экономическом факультете МГУ, окончил аспирантуру, защитил степень доктора экономических наук. Карьеру начинал в журнале "Коммунист".

В правительстве "младореформаторов" занимал пост экономического советника, работал в Институте экономических проблем переходного периода Егора Гайдара. В начале нулевых стал профессором кафедры общей экономики МФТИ и завкафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ. В этот же период получил должность заместитель министра финансов. В 2013 году занял пост министра экономического развития.

В ноябре 2016 года Алексей Улюкаев был задержан Следственным комитетом России совместно с ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – два миллиона долларов. Глава государства Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.