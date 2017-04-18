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Алексей Валентинович Улюкаев

экс-министр экономического развития России
Алексей Валентинович Улюкаев
  • Дата рождения: 23 марта 1956
  • Знак зодиака: Овен
  • Жена/Муж: Юлия Хряпина

Алексей Улюкаев родился в Москве 23 марта 1956 года. Учился на экономическом факультете МГУ, окончил аспирантуру, защитил степень доктора экономических наук. Карьеру начинал в журнале "Коммунист".

В правительстве "младореформаторов" занимал пост экономического советника, работал в Институте экономических проблем переходного периода Егора Гайдара. В начале нулевых стал профессором кафедры общей экономики МФТИ и завкафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ. В этот же период получил должность заместитель министра финансов. В 2013 году занял пост министра экономического развития.

В ноябре 2016 года Алексей Улюкаев был задержан Следственным комитетом России совместно с ФСБ по подозрению в получении взятки в особо крупном размере – два миллиона долларов. Глава государства Владимир Путин отправил его в отставку в связи с утратой доверия.

Стало известно о разводе Улюкаева с женой

Стало известно о разводе Улюкаева с женой
Алексей Улюкаев разводится с женой, сообщили в окружении бывшего главы Минэкономразвития. Осужденный за взятку экс-чиновник тяжело переживает семейные неурядицы. О причинах расторжения брака Алексея Улюкаева с Юлией Хряпиной не сообщается.

Библиотекарь Улюкаев заработал 1600 рублей и загремел в больницу

Библиотекарь Улюкаев заработал 1600 рублей и загремел в больницу
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии, где он отбывает восьмилетний срок за получение взятки. Сотрудники исправительного учреждения говорят, что опасности для его жизни нет. Улюкаев отбывает наказание в Тверской области, в колонии для впервые осужденных он работает библиотекарем.

Заросший Улюкаев спрятался за юбкой молодой жены

Заросший Улюкаев спрятался за юбкой молодой жены
Московский городской суд 12 апреля рассматривает жалобу на приговор экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь лет строгого режима за получение крупной взятки. Он попросил допустить к процессу супругу Юлию в качестве общественного защитника. Адвокаты Улюкаева рассказали, что новых доводов у них не будет, а для представления своей позиции им достаточно известных фактов.

Осужденному Улюкаеву вернут 600 миллионов

Осужденному Улюкаеву вернут 600 миллионов
Экс-министру экономического развития Алексею Улюкаеву, приговоренному к восьми годам тюрьмы, вернут арестованное имущество. Однако ему все же придется заплатить штраф, равный сумме взятки, – 130 миллионов рублей. Имущество бывшего высокопоставленного чиновника оценивается в 600 миллионов рублей.

Восемь лет Улюкаеву: неприкасаемых нет

Восемь лет Улюкаеву: неприкасаемых нет
Суд вынес приговор Алексею Улюкаеву – восемь лет колонии строго режима и большой штраф. Впервые в новейшей истории России реальный срок получил федеральный министр. Это яркое свидетельство того, что неприкасаемых у нас нет. Следствие по делу Улюкаева шло чуть больше года, его задержали с поличным в ноябре 2016-го.

Тяжелобольной Улюкаев может избежать тюрьмы

Тяжелобольной Улюкаев может избежать тюрьмы
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам тюрьмы может избежать наказания. Плохое здоровье экс-чиновника может пойти ему на пользу. Об на условиях анонимности журналистам рассказал источник в судебной системе.

Улюкаеву дали восемь лет строгого режима

Улюкаеву дали восемь лет строгого режима
Судья Замоскворецкого суда Москвы Лариса Семенова вынесла приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима.  Также экс-главе Минэкономразвития придется заплатить штраф в размере 130 миллионов рублей.

Улюкаева признали виновным

Улюкаева признали виновным
Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева виновным в получении взятки, передает РИА Новости.

Поклонница подарила исхудавшему Улюкаеву белые розы

Поклонница подарила исхудавшему Улюкаеву белые розы
15 декабря Замоскворецкий суд Москвы оглашает приговор бывшему главе Министерства экономического развития Алексею Улюкаеву, которого обвиняют в получении взятки в размере двух миллионов долларов. В зале суда экс-чиновник получил презент от неизвестной женщины. Алексею Улюкаеву преподнесли букет из белых роз.

Улюкаев сказал последнее слово

Улюкаев сказал последнее слово
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев произнес последнее слово перед оглашением приговора. Обвиняемый в коррупции экс-чиновник попросил оправдать его по делу о взятке. По словам подсудимого, весь процесс над ним – это провокация, целью которой было снижение стоимости активов компании "Башнефть".

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