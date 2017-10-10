Как книги вдохновляют на перемены в жизни

Социальные сети постепенно заменили книги. Мы вдохновляемся историями из жизни людей, читаем об успехах и поражениях и сами хотим стать лучше. Но сообщения в соцсетях заставляют задуматься на мгновение, а книга не отпустит вас на протяжении дней, недель, пока вы ее не прочитаете. Dni.Ru совместно с издательством "МИФ" предлагают шесть книг о мотивации, внутреннем росте и техниках, которые меняют жизнь.

"100 способов изменить жизнь. Часть первая. Часть вторая"



История автора Ларисы Парфентьевой полна перемен. Она уехала из Москвы в свой родной город Уфу, похудела на 30 килограммов и стала успешным писателем. Бросив престижную работу на телевидении, Лариса начала читать книги по саморазвитию. В итоге их набралось более 1000, она начала вести рубрику, в которой рассказывала об эффективных техниках из прочитанных трудов. Редакция начала получать отклики от читателей: рассказывали о том, как изменилась их жизнь благодаря статьям Ларисы. Если первая часть "100 способов изменить жизнь" – это вдохновляющие истории плюс подборка лучших инструментов из сотен книг, то вторая – еще больше историй и авторские техники Ларисы по изменению жизни к лучшему.

Вот примеры инструментов из второй части:

"хайвэй перемен" для тех, кто хочет кардинально поменять свою жизнь. Читатель пройдет через четыре этапа и узнает, с чего начать и как двигаться вперед;

"колесо призвания" поможет понять, в какой сфере вы будете чувствовать себя на своем месте и где наиболее полно раскроются ваши таланты;

"эра накапливания" – это глава о системе из Пяти Точек, которая поможет задать движение, если вы застряли на одном уровне.

Сейчас!

Эрик Ларссен известен мотивирующими книгами и программой "Адская неделя", которая помогает выйти за пределы своих возможностей и понять, что ты можешь больше. Книга "Сейчас!" – о внутренней силе и гармонии жизни в настоящем. Ларссен служил в норвежском спецназе, был в горячих точках, и многие его техники заимствованы из жизни военных. Мы живем в настоящем только на первый взгляд. Мы настолько перегружены заботами, проблемами, интригами, задачами, что забываем о текущем моменте. Мы живем когда угодно – потом, вчера, как-нибудь, в другой раз – но только не в этом самом миге. Вместо этого можно жить здесь и сейчас. Что это даст? Жизнь не в настоящем моменте приводит к постоянному стрессу и неудовлетворению. Эта книга поможет наладить гармонию, обрести внутреннюю силу и успешно противостоять соблазнам и стрессам. Вы возьмете в свои руки контроль над происходящим и будете принимать не импульсивные решения, а взвешенные и продуманные.

На пределе

Еще одна книга Эрика Ларссена, которую можно назвать недельным интенсивом по внутреннему росту. Программа "Адская неделя" принесла Ларссену всемирную известность. Так называется один из этапов подготовки бойцов специального назначения в разных странах, и эту схему Ларссен адаптировал для обычных людей, у которых нет сверхспособностей, но которые хотели бы их иметь. "Адская неделя" – это не просто испытание на семь дней. Большинство людей, которые прошли курс, рассказывают о кардинальных переменах в жизни. Эта книга не учит чему-то, она делает нечто большее – меняет установки, раздвигает границы возможного, укрепляет веру в себя. Мы часто многое упускаем, потому что боимся трудностей. "Адская неделя" покажет, что можно добиться гораздо большего, чем вы думаете. Программа начинается в пять утра в понедельник и заканчивается вечером в воскресенье. На протяжении семи дней вы будете правильно питаться, каждый день развиваться физически, действенно отдыхать, рано ложиться и рано вставать и многое другое. Кстати, историями перемен многие делятся в социальных сетях, без труда можно найти подтверждение эффективности программы Ларссена.

Мечтать не вредно

Эта книга вышла более 35 лет назад, но как будто написана в наше время. Она до сих пор актуальна, она как глоток свежего воздуха для тех, кто мечтает о новой жизни. "Мечтать не вредно" – первая книга Барбары Шер. Барбара всю жизнь работала официанткой, но мечтала стать писателем. И вот в 40 лет она осуществила мечту. И с тех пор ее жизнь кардинально изменилась. Барбара приобрела всемирную известность, "Мечтать не вредно" разошлась по миру миллионным тиражом. Собственная реализация в жизни заботит каждого. Эффективные методики Шер помогли тысячам людям начать новую жизнь. С каждой страницей расплывчатые желания приобретают конкретную форму и мечты превращаются в результаты. Вы узнаете, как обнаружить сильные стороны и скрытые таланты, что делать со страхами и негативом, как наметить план по достижению цели. "Мне все равно, чего вы добились в жизни или какой у вас IQ. Вы родились со своей собственной, уникальной гениальностью. И когда я это говорю, имею в виду не гения с маленькой – в отличие от Альберта Эйнштейна – буквы. А Гения с большой буквы – как Альберт Эйнштейн", – пишет Барбара.

Между надо и хочу

Забыть, что надо делать, чтобы вспомнить, что вы хотите сделать, – кредо этой книги. "Между надо и хочу" вдохновляет не только тем, что там написано, но и своим оформлением. Яркая, интересная, оригинальная книга удивляет каждой страницей. Ее приятно просто открыть в любом месте, чтобы почувствовать поддержку и творческий подъем. В жизни мы много времени уделяем обязанностям и мало своему призванию. Книга поможет найти баланс, заставит вспомнить, о чем мы мечтаем. Цель книги – чтобы каждый читатель нашел свой собственный путь, который пролегает между "надо" и "хочу". Перемены зависят прежде всего от действий. Книги не сделают за вас главного – не изменят вашу жизнь. Но они дадут толчок, помогут сделать первый шаг и поддержат на пути к лучшей жизни.