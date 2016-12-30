Лучшие идеи для новогодней ночи в Москве

Многие жители и гости столицы стремятся встретить Новый год на Красной площади. Бой курантов, сияющий огоньками ГУМ, праздничная атмосфера катка – все это создает праздничное настроение.

В этом году вход на главную площадь страны будет ограничен. Посетители смогут попасть сюда лишь по специальным приглашениям – во время праздника здесь будут проходить съемки.

Между тем в Москве есть множество альтернативных способов встретить Новый год весело, в теплой и дружной компании, а главное – совершенно бесплатно. Столичные власти приготовили для москвичей и гостей города новогодние развлечения на любой вкус: дискотеки, игры, концерты, катание на коньках и пиротехнические шоу.

Фото опубликовано GoTonight.ru (@gotonight.ru) Дек 21 2016 в 5:41 PST

Праздничные мероприятия в парках Москвы в новогоднюю ночь продлятся до трех часов ночи. Dni.Ru советуют своим читателям, куда лучше отправиться и что можно сделать в новогоднюю ночь в Москве.

Посмотреть фейерверк

Самым ярким событием новогодней ночи в Москве, несомненно, станет грандиозный фейерверк. В этом году новогодние пиротехнические шоу пройдут на 30 площадках.

Одной из них станет Красная площадь. Небо над ней взорвется огнями ровно в полночь. Фейерверк планируют запускать с Москворецкой улицы.

Фото опубликовано Подписывайтесь и Любите ���� (@r_u_s_s_i_a) Дек 28 2016 в 7:44 PST

В других районах столицы пиротехнические зрелища стартуют в час ночи. Над Москвой засияют более десяти видов фейерверков. Январское небо украсят "букеты" из разноцветных пионов и хризантем, золотые и серебряные "водопады" и "волны", мерцающие кольца и даже пальмы и короны.

Фото опубликовано Nataly (@natalyvnd) Дек 28 2016 в 11:45 PST

Для запуска фейерверков в Москве в этом году отведено 30 площадок. Так, в ЦАО это Москворецкая улица, начало шоу в 00:00.

С 01:00 в ЗАО – улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда; СЗАО – улица Рословка, дом 5, на территории ландшафтного парка, за ФОКом; САО – парк Дружбы; СВАО, Лианозово – улица Новгородская, дом 38, на берегу пруда; ЮВАО – улица Заречье, дом 3; ЮАО – улица Борисовские Пруды, дом 25 (возле Братеевского каскадного парка); ЮЗАО – пустырь на улице Кадырова; ТиНАО – поселение Московский, центр спорта "Московский"; ЗелАО – Озёрная аллея, дом 4, строение 2.

Также площадками для запуска фейерверков станут Таганский парк; сад "Эрмитаж"; парк 850-летия Москвы; Бабушкинский парк; Измайловский парк; Сиреневый сад; парк "Сокольники"; Перовский парк; парк "Красная Пресня"; парк "Северное Тушино"; Воронцовский парк; Лианозовский парк; Гончаровский парк; парк "Кузьминки"; парк "Садовники"; парк 50-летия Октября; Парк Горького; парк Победы на Поклонной горе; сад имени Баумана; парк Олимпийской Деревни.

Давно не видела фейрверков не из окна квартиры. Так что вчера на открытии ёлки была в восторге�� #открытие_ёлки #фейерверк #красноярск Фото опубликовано @kristinazinenko Дек 28 2016 в 7:38 PST

Полюбоваться дизайнерскими елками





Новогодняя елка – самый яркий символ главного праздника года. По традиции ее принято украшать разноцветными шарами, гирляндами и мишурой. Однако в этом году на Кузнецком Мосту, около ЦУМа появились необычные елки – например, напоминающие Царевну Лебедь или балерину.

Всего пять больших деревьев высотой около семи метров украшены по эскизам известных кутюрье. Одна ель, задекорированная балетными пачками, посвящена образу Майи Плисецкой.

У кого еще нет ёлки?В центре их кууууча:и с балеринами вон,и с мишками��GM����#anylvphoto#photo#photography#moscow#city#total_city#vsco#winter#december#happynewyear#kuznetskymost#фото#фотограф#москва#город#новыйгод#зима#декабрь#кузнецкиймост# Фото опубликовано AnnA | Anylvphoto|Moscow,RU���� (@anya_anylv) Дек 28 2016 в 9:15 PST

Другая зеленая красавица посвящена героине пушкинской "Сказки о царе Салтане". Ель "Царевна Лебедь" украшена лебедиными крыльями, звездой и месяцем, а в ветви дерева вплетены нити искусственного жемчуга, блестки и снежинки.

Еще одна ель напоминает о лете. На дереве разместили более тысячи нежных бутонов гортензий, роз и пионов.

Тем временем в Парке Горького на катке Jakobs появилась "елка", собранная из 130 саней. По версии авторов проекта, именно на таких санках развозили подарки рождественские эльфы.

Кстати, каждый посетитель катка может попытать удачи, чтобы стать обладателем таких саней. Для этого нужно до 12 января сфотографироваться с "елкой" Jakobs и выложить фото с хэштегом #большеаромагии. Необычный арт-объект простоит в парке до 15 января.

Ель, сложенная из саней – не единственный дизайнерский объект в Парке Горького. В этом году здесь также появилась горизонтальная арт-елка.



Перенестись в 90-е

Любителям танцев в стиле ретро советуем провести новогоднюю ночь в парке "Сокольники". Гостям парка поможет согреться дискотека в стиле 90-х годов прошлого столетия. Посетителей ждут танцевальный флешмоб, разнообразные игры и увлекательные конкурсы.

Фото опубликовано @alenna_gerasimova Дек 29 2016 в 12:54 PST

Праздничные мероприятия стартуют на Фонтанной площади в 22:00. Хедлайнером концерта станет группа "Пропаганда". Также в новогодней программе прозвучат хиты группы Total, сеты DJ Groove, известные песни коллектива "Стиляги" и кавер-группы MorozBand.

Фото опубликовано @nahodka23 Дек 28 2016 в 10:05 PST

Поистине сказочную атмосферу праздника создадут яркие декорации. Парк украсят новогодние гирлянды из хвои и разноцветных шаров, инсталляция "Северное сияние" из тысяч огней, светодиодный прожектор и, новогодняя красавица-елка.

Фото опубликовано Лианозовский Парк (@lianozovopark) Янв 15 2015 в 7:30 PST

Еще один способ согреться морозной зимой – покататься на коньках. Для любителей фигурного катания в "Сокольниках" в ночь на 1 января будут работать два бесплатных катка. Каток "Гигант" по традиции залили на Большом круге. Кроме того, в этом году в парке открылся "Каток в лесу", где льдом покрыли полтора километра лесных дорожек.

Самых младших посетителей "Сокольников" в Новый год порадует "Конфетно-мандариновый экспресс". 31 декабря сани с угощениями привезут сказочные персонажи. Они же проведут праздничный конкурс. Малышей, правильно ответивших на вопросы или выполнивших творческое задание, угостят конфетами, мармеладом и мандаринами.

Фото опубликовано Лианозовский Парк (@lianozovopark) Янв 15 2015 в 4:33 PST

зажечь на танцполе

Фото опубликовано Алексей (@alekseika12) Дек 28 2016 в 10:49 PST

В новогоднюю ночь Ленинская площадь в парке Горького превратится в грандиозный танцпол. Диджейский пульт подвесят на высоте нескольких метров между колоннами главного входа. По замыслу организаторов, праздничная вечеринка продлится с 22:00 до 03:00.

Фото опубликовано Maryotel (@maryotel_kg) Ноя 29 2016 в 12:04 PST

После полуночи над толпой запустят огромный воздушный шар со встроенной камерой, которая снимет живое видео праздника. Прямая трансляция будет проходить на двух больших экранах, расположенных рядом с танцполом.

Послушать музыку и президента

В парке "Кузьминки" праздничная ночь будет иметь ярко выраженный музыкальный акцент. В 22:00 публику начнут развлекать исполнители прифанкованного поп-рока., вдохновленные творчеством Red Hot Chili Peppers и Jamiroquai. Участники конкурсов получат неизменные атрибуты праздника – хлопушки, бенгальские огни и мандарины.

Фото опубликовано GoTonight.ru (@gotonight.ru) Дек 21 2016 в 5:41 PST

Здесь же можно будет услышать традиционное новогоднее поздравление Президента России и бой курантов на Спасской башне. Видеотрансляцию с Красной площади покажут в парке на большом экране.

Завершится праздник концертом, на котором прозвучат контрабас, ударные инструменты, баян, гитара и кларнет. Организаторы шоу обещают, что каждая песня превратится в мини-спектакль.

Испытать дежавю

Фото опубликовано Парк "Красная Пресня" (@red_presnya) Дек 9 2016 в 12:25 PST

У посетителей сада имени Баумана появится уникальный шанс встретить Новый год целых пять раз. Начиная с 21:00 каждый час в парке будут бить куранты. При этом ведущий расскажет, в какой части мира только что вступил в свои права 2017 год.

В столицу также перекочуют и традиции из разных стран. Кого-то из гостей нарядят в одежду в крапинку, как принято на Филиппинах. По местным поверьям, это помогает привлекать удачу. Под бой курантов посетителям парка предложат съесть по 12 виноградинок, как это принято в Испании, или взорвать по паре хлопушек по примеру жителей Берлина.

Фото опубликовано Екатерина (@sergeevakate) Дек 28 2016 в 1:48 PST

Захватывающее путешествие вокруг земного шара ждет и гостей ВДНХ. В 22:00 они отправятся на Крайний Север, чтобы принять участие в карнавальном шествии в честь восхождения солнца.

Новый год к нам мчится, скоро все случится, сбудется, что снится...�������� New Year #moscowlights Фото опубликовано Cherry��Kathrin (@cherrykathrin) Дек 28 2016 в 11:16 PST

Через час, в 23:00, посетители перенесутся на Восток, где смогут полюбоваться праздничным шествием во главе с драконом. А в 00:00, когда куранты Спасской башни на Красной площади пробьют 12 раз, гости ВДНХ наконец встретят Новый год по-московски. Под залпы салюта на катке начнется яркая вечеринка с танцами на льду.

Фото опубликовано Anton Karzin (@oscar_anton) Дек 25 2016 в 4:20 PST

Разноцветные маски, выразительные мимы и теплый колорит солнечной Италии раскрасят московскую морозную ночь в 01:00. А в финале праздника посетители ВДНХ перенесутся в Шотландию. Необычную атмосферу создадут пронзительные звуки волынки, звучный ритм барабанов и национальные шотландские песни.

Посмотреть спектакль

Фото опубликовано Парк "Красная Пресня" (@red_presnya) Окт 28 2016 в 5:40 PDT

Гостей парка "Красная Пресня" в новогоднюю ночь ждут праздничный концерт, выступление уличного театра и ночной диджей-сет. Проводы старого года стиартуют в 22:00. На главной сцене выступят Brevis Brass Band и группа "Мейделех". В 22:30 свое шоу покажет уличный театр "Эскизы в пространстве".

До и после полуночи на сцену выйдут группа Cheese People, Needshes и Mana Island, а также интерактивный театр "Альфа Домино". Праздничные гуляния в парке на Красной Пресне продлятся до 03:00.

Фото опубликовано LOVES ☆ BEAUTIFUL RUSSIA (@loves_united_russia) Дек 27 2016 в 12:11 PST

Оказаться в мире Гарри Поттера

В новогоднюю ночь гости Таганского парка окунутся в волшебный мир поттерианы. На катке пройдет необычная игра, нечто среднее между хоккеем и квиддичем – квиддич на льду. Только вместо клюшек у игроков будут метлы, а вместо ворот – кольца.

#гаррипоттер #квиддич #снитч#почтипоймала ⚾�� Фото опубликовано Кристина Кухта (@kristina_kuhta) Ноя 12 2016 в 2:51 PST

Право бесплатно покататься на катке и поучаствовать в квиддич-битве получат те, кто придут в парк в образе героев произведений Джоан Роулинг. Обладатель лучшего костюма получит приз – серию книг о Гарри Поттере.

Фото опубликовано Даша Жаркова (@dasha_16_amor) Дек 29 2016 в 4:02 PST

На главной площади устроят магические конкурсы и мастер-классы по танцам. После полуночи на сцене выступит группа "Братья Грим". Творческую компанию коллективу со сказочным названием составит московская команда Vanyh.

Фото опубликовано Дина Ветус (@dinavetus) Дек 28 2016 в 4:07 PST

Послушать джаз

"Огни джаза" – так назвал свою новогоднюю вечеринку Измайловский парк. Там прозвучат как классические, так и современные джазовые мелодии. Хедлайнером празднично-джазовой программы станет 1/2 Оrchestra. Музыканты коллектива сыграют на медных, духовых и ударных инструментах.

Всю ночь на сценической площадке будут выступать джаз-вокалисты, трубачи и кавер-группы. Творческие коллективы исполнят свои аранжировки знаменитых мелодий, необычные музыкальные миксы блюза, фанка и джаза, композиции в стиле фанк, соул и ритм-н-блюз, а также американские и европейские хиты начала XX века и джаз-каверы на современные песни.

Прокатиться в метро

Фото опубликовано Маша Скала (@skala.masha) Дек 28 2016 в 8:44 PST

Конечно, мы не предлагаем вам посвятить этому всю новогоднюю ночь. Но теоретически такая возможность появилась. В этом году метро впервые будет работать на протяжении всей ночи с 31 декабря на 1 января. При этом интервал движения поездов в ночные часы составит около 15 минут.

Фото опубликовано @cfkbirf Дек 29 2016 в 2:23 PST

Между тем в московском метро на Кольцевой линии уже начал курсировать новогодний поезд. Этот состав не только перевозит пассажиров со станции на станцию, но и заряжает особенным настроением, напоминая взрослым и детям о приближающемся празднике и предстоящих зимних каникулах.

На стенах новогодних вагонов – снегири с алыми грудками, переливающиеся снежинки и зеленые ветви лесной красавицы-ели. И даже машинист во главе состава наряжен в праздничный костюм.





Любоваться новогодним поездом москвичи и гости города смогут до 15 января. Ожидается, что 7 января к состав пополнит дополнительный вагон, полный сюрпризов.

Путешествовать по Рождеству

Напоминаем, что с 16 декабря до 15 января в Москве проходит самый волшебный фестиваль года – "Путешествие в Рождество". Его организаторы приготовили для москвичей и гостей города массу самых разных развлечений.

В программе этого масштабного мероприятия– мастер-классы, квесты, выставки, инсталляции, ледяные горки и так далее. Центральные площадки фестиваля будут работать и в новогоднюю ночь.

Пройти через тоннель

К Новому году на Поклонной горе появится светящийся тоннель для романтических фото. В ближайшие дни он зажжётся 20 тысячами светодиодных лампочек. Его размеры – 12 метров в длину, шесть метров в ширину и более четырех метров в высоту. Верхнюю часть тоннеля украсят два свадебных кольца, а внутри будут находиться более десятка светящихся голубей.

Светящееся сооружение в форме сердца простоит на аллее Молодоженов до Дня святого Валентина. На его фоне смогут сфотографироваться новобрачные, выбравшие Поклонную гору для прогулки после официальной церемонии в загсе. Кроме того, селфи в романтическом тоннеле смогут сделать не только влюбленные пары, но и все желающие.

Примечательно, что в канун Нового года, 31 декабря, в московских загсах пройдет более 500 свадебных церемоний. А накануне Рождества планируют пожениться 62 московские пары.