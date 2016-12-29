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К чему ведет увлечение полезной пищей
Повинуясь призывам рекламы, многие из нас начинают скупать псевдополезные продукты, не задумываясь, что они способны нанести организму и фигуре еще больший вред. О том, какие продукты покупать не стоит, Dni.Ru рассказал гипнолог Геннадий Гончаров.
Обезжиренные йогурты
Большинство людей, следящих за своей фигурой, знают, что йогурты с длительным сроком хранения содержат ароматизаторы, красители, консерванты и сахар. Поэтому предпочитают покупать обезжиренные йогурты без дополнительных вкусовых добавок.
Последние исследования показали, что кисломолочные продукты создают в желудке кислую среду, которая ослабляет усвоение некоторых важных минералов, в частности кальция, что, в свою очередь, отрицательно влияет на крепость костей. Таким образом, о безусловной пользе этих продуктов можно поспорить. Конечно, йогурты, особенно домашнего приготовления, есть нужно. Важно помнить, что все хорошо в меру.
Продукты с пометкой "лайт"
Сидящему на постоянной диете человеку рано или поздно захочется побаловать себя сладким батончиком, напитком и прочими вкусностями. Но, чтобы успокоить разбушевавшуюся совесть, он будет искать на полках магазина продукты с пометкой "лайт".
Продукты с пониженным содержанием жира и углеводов – будь то майонез, кола или любая другая еда и напиток – всего лишь фикция. Процентная доля соли, сахара и добавок в них не меньше, чем в обычных продуктах.
Протеиновые батончики
Этим продуктом часто увлекаются спортсмены, которые хотят как можно скорее нарастить мышечную массу. Но в этих батончиках для вкуса часто используются подсластители, ароматизаторы и прочие добавки для придания вкуса. А сами эти батончики сделаны из соевого изолята, поэтому увлекаться ими не стоит. Источниками ценных протеинов могут стать натуральные продукты – куриное белое мясо, бобовые, крупы, нежирная говядина.
Мюсли
Этот продукт, состоящий из овсяных хлопьев и сухофруктов, предпочитают на завтрак девушки и женщины, помешанные на диетах. В покупных мюсли содержится большая доля сахара, поэтому лучше сварить обычную овсянку на воде, а потом добавит сухофрукты. В этом случае вы будете уверены, что лишнего в своей тарелке не найдете.
Цельнозерновой хлеб
Противники белого хлеба часто злоупотребляют этим продуктом, забывая о том, что в пшенице, даже грубого помола, содержится клейковина, которая замедляет процесс похудения. Не стоит забывать о том, что хлеб, булочки и другие изделия из муки, могут вызвать зависимость. На фигуре это скажется не самым лучшим образом. Если не хотите набрать лишние килограммы, а отказаться от хлеба не в силах, рекомендуется употреблять лаваш.
Суши
Это модное гастрономическое увлечение последних лет. Главный ингредиент суши, препятствующий похудению, – рис. Это достаточно калорийный продукт и увлекаться им не стоит. Более того, для приготовления некоторых видов суши используются жирные сорта рыбы. Поэтому диетическим это блюдо можно назвать с натяжкой.
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