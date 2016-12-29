К чему ведет увлечение полезной пищей

Один из последних социологических опросов показал, что все больше россиянок недовольны своей внешностью. Почти половина респондентов призналась, что не прочь избавиться от нескольких лишних килограммов, а для 15% опрошенных лишний вес – большая проблема. Те, кто старается с этим бороться, идут на различные меры. В том числе диеты и правильное питание.

Повинуясь призывам рекламы, многие из нас начинают скупать псевдополезные продукты, не задумываясь, что они способны нанести организму и фигуре еще больший вред. О том, какие продукты покупать не стоит, Dni.Ru рассказал гипнолог Геннадий Гончаров.

Обезжиренные йогурты

Большинство людей, следящих за своей фигурой, знают, что йогурты с длительным сроком хранения содержат ароматизаторы, красители, консерванты и сахар. Поэтому предпочитают покупать обезжиренные йогурты без дополнительных вкусовых добавок.

Последние исследования показали, что кисломолочные продукты создают в желудке кислую среду, которая ослабляет усвоение некоторых важных минералов, в частности кальция, что, в свою очередь, отрицательно влияет на крепость костей. Таким образом, о безусловной пользе этих продуктов можно поспорить. Конечно, йогурты, особенно домашнего приготовления, есть нужно. Важно помнить, что все хорошо в меру.

Продукты с пометкой "лайт"

Сидящему на постоянной диете человеку рано или поздно захочется побаловать себя сладким батончиком, напитком и прочими вкусностями. Но, чтобы успокоить разбушевавшуюся совесть, он будет искать на полках магазина продукты с пометкой "лайт".

Продукты с пониженным содержанием жира и углеводов – будь то майонез, кола или любая другая еда и напиток – всего лишь фикция. Процентная доля соли, сахара и добавок в них не меньше, чем в обычных продуктах.

Протеиновые батончики

Этим продуктом часто увлекаются спортсмены, которые хотят как можно скорее нарастить мышечную массу. Но в этих батончиках для вкуса часто используются подсластители, ароматизаторы и прочие добавки для придания вкуса. А сами эти батончики сделаны из соевого изолята, поэтому увлекаться ими не стоит. Источниками ценных протеинов могут стать натуральные продукты – куриное белое мясо, бобовые, крупы, нежирная говядина.

Мюсли

Этот продукт, состоящий из овсяных хлопьев и сухофруктов, предпочитают на завтрак девушки и женщины, помешанные на диетах. В покупных мюсли содержится большая доля сахара, поэтому лучше сварить обычную овсянку на воде, а потом добавит сухофрукты. В этом случае вы будете уверены, что лишнего в своей тарелке не найдете.

Цельнозерновой хлеб

Противники белого хлеба часто злоупотребляют этим продуктом, забывая о том, что в пшенице, даже грубого помола, содержится клейковина, которая замедляет процесс похудения. Не стоит забывать о том, что хлеб, булочки и другие изделия из муки, могут вызвать зависимость. На фигуре это скажется не самым лучшим образом. Если не хотите набрать лишние килограммы, а отказаться от хлеба не в силах, рекомендуется употреблять лаваш.

Суши

Это модное гастрономическое увлечение последних лет. Главный ингредиент суши, препятствующий похудению, – рис. Это достаточно калорийный продукт и увлекаться им не стоит. Более того, для приготовления некоторых видов суши используются жирные сорта рыбы. Поэтому диетическим это блюдо можно назвать с натяжкой.