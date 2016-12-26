Названа причина внезапной смерти певца Джорджа Майкла

Скоропостижно скончался знаменитый британский певец Джордж Майкл. По предварительным данным, причиной смерти 53-летнего артиста стала сердечная недостаточность.

Как сообщает "Би-би-си", смерть музыканта зафиксировали врачи в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир. Прибывшие полицейские не обнаружили никаких "подозрительных обстоятельств". "С большой грустью подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался у себя дома в Рождество. Семья просит уважать их частную жизнь в это трудное время", – заявил представитель звезды.

Менеджер певца Майкл Липпман заявил изданию Billboard, что в рождественское утро 25 декабря ему позвонили и сообщили, что обнаружили Майкла "мирно лежащим в постели". При этом, по словам Липпмана, смерть, вызванная сердечной недостаточностью, стала неожиданностью.

Известно, что в декабре музыкант работал над новым альбомом с диджеем Naughty Boy, Последнюю свою пластинку – Symphonica – он выпустил в 2014 году.

Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в Лондоне под именем Георгиос Кирьякос Панайоту в семье греческих эмигрантов. Музыкальный успех пришел к нему во время его работы в проекте Wham! в начале 1980-х.

В 1987 году Джордж Майкл начал сольную карьеру. Уже в 1988 году он получил Grammy за исполненную в дуэте с Аретой Франклин I Knew You Were Waiting. В 1989 году Джордж Майкл вновь завоевал Grammy, но уже за альбом Faith.

После еще двух успешных альбомов и выступления на концерте памяти Фредди Меркьюри карьера Джорджа Майкла пошла на спад. Музыкант продолжал выпускать пластинки, параллельно регулярно попадая в скандалы. Так, в 1998 году он был задержан за приставание к мужчине, который оказался полицейским. Джордж Майкл после этого вынужден был признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже певец привлекался за вождение автомобилем в состоянии наркотического опьянения.



