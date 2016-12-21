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Как изменились звезды сериала "Не родись красивой"

Фото: кадр из сериала "Не родись красивой"
Он вышел на экраны более 11 лет назад и с первой же серии покорил телезрителей. Будучи адаптацией колумбийской теленовеллы "Я – Бэтти, дурнушка", "Не родись красивой" с неподражаемой Нелли Уваровой в главной роли побил все мыслимые рекорды по популярности. Dni.Ru предлагают взглянуть, как сегодня выглядят актеры популярного сериала.
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Несмотря на то что Нелли Уварова начала сниматься с 19 лет, популярность ей принесла именно роль в "Не родись красивой". Молодая актриса прекрасно справилась с образом "дурнушки" Кати Пушкаревой.

Нелли Уварова. Фото: Dni.Ru

Григорий Антипенко надолго запомнил участие в сериале. Ведь во время съемок он встретил свою любовь. Бурный роман с актрисой Юлией Такшиной со временем перерос в гражданский брак. Увы, спустя шесть лет пара распалась. У актеров есть двое общих детей.

Григорий Антипенко. Фото: Dni.Ru

Юлия Такшина столь талантливо выступила в роли глуповатой и озлобленной на весь мир секретарши Вики, что заслужила настоящую антипатию зрителей. Как не раз признавалась актриса в интервью, у нее нет ничего общего с героиней.

Юлия Такшина. Фото: Dni.Ru

Можно с уверенностью сказать, что проект "Не родись красивой" превратил съемочную группу в настоящую семью. Так, актриса театра и кино Ольга Ломоносова через несколько лет после окончания съемок стала крестной матерью старшего сына Григория Антипенко и Юлии Такшиной.

Ольга Ломоносова. Фото: Dni.Ru

Петр Красилов дебютировал на киноплощадке в 2003 году, сыграв благородного Репнина в сериале "Бедная Настя". В "Не родись красивой" актеру досталась совершенно противоположная роль. Лучший друг Андрея Жданова отнюдь не всегда ведет себя благородно.

Петр Красилов. Фото: Dni.Ru

Артем Семакин, сыгравший закадычного друга Пушкаревой, дебютировал на телеэкране еще в 1999 году – в сериале "Простые истины". На съемках "Не родись красивой" Артем познакомился с актрисой Марией Машковой, ради которой вскоре расстался с первой женой. Вскоре влюбленные поженились, но уже в 2009 году, увы, развелись.

Артем Семакин. Фото: Dni.Ru

Харизматичного и сурового Илью Любимова можно увидеть не только в самых известных телесериалах и фильмах. Актер уже не первое десятилетие является одним из ведущих артистов московского театра "Мастерская П. Фоменко".

Илья Любимов. Фото: Dni.Ru

Мария Машкова  родилась в семье известного артиста Владимира Машкова и актрисы театра им. Маяковского Елены Шевченко. Уже в 11 лет девочка пошла по стопам родителей, начав сниматься в кино. Роль красавицы-секретарши Марии Тропинкиной принесла 20-летней Машковой настоящую популярность.

Мария Машкова . Фото: Dni.Ru

Роль одной из самых ярких участниц "женсовета" Амуры сделала узнаваемой будущую звезду "Атлантиды". Анна не раз заявляла репортерам, что "не считает себя красавицей", но, кажется, в этом она лукавит.

Анна Димова. Фото: Dni.Ru

Наталье Рыжих чаще достаются роли второго плана. Но ее героини всегда вызывают самые искренние эмоции зрителей. Помощница финансового директора "Зималетто" закатывала бывшему мужу такие громкие скандалы, что даже самая темпераментная героиня бразильского сериала могла ей лишь позавидовать.

Наталья Рыжих. Фото: Dni.Ru

Юлия Куварзина давно покорила продюсеров и режиссеров не только своим обаянием, но и актерским талантом. После окончания школы-студии МХАТ актриса долгое время играла исключительно на сцене театра на Таганке. Работа на съемочной площадке "Амедиа" стала для Юлии одной из первых.

Юлия Куварзина. Фото: Dni.Ru

Виктору Добронравову роль Федора Короткова также открыла двери в мир большого кино. До участия в проекте 23-летний артист чаще появлялся в незначительных эпизодах. Сегодня Виктор более известен как театральный актер.

Виктор Добронравов. Фото: Dni.Ru

Узнаете капризного модельера Милко? Виталий Егоров в очередной раз доказал: он способен полностью вжиться в любой образ.

Виталий Егоров. Фото: Dni.Ru

Андрей Кузичев прославился задолго до выхода "Не родись красивой" на телеэкраны. Благодаря главной роли в нашумевшем спектакле Кирилла Серебренникова "Пластилин" (2001 год) актер стал лауреатом престижной премии "Чайка".

Андрей Кузичев. Фото: Dni.Ru

Несравненной Наталье Рычковой продюсеры доверили роль настоящей феи – Юлианы Карауловой. Именно она на протяжении доброй половины сезона занималась "превращением" Кати Пушкаревой в истинную красавицу.

Наталья Рычкова. Фото: Dni.Ru

Автор: Татьяна Озорнина21 декабря 2016, 16:02

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