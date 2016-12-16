Metallica устроила "концерт" с мясником

Участники культовой хеви-метал группы Metallica исполнили одну из своих популярных композиций прямо в одном из супермаркетов Голливуда. Компанию им составил ведущий известного в Америке шоу Billy on the street .

Хэтфилд, Ульрих, Хэмметт и Трухильо встретились с Билли Эйхнером в мясном отделе супремаркета Лос-Анжелеса. Как сообщают западные СМИ, команда принимала участие в съемках шоу "Денежный вопрос", которое также является детищем Билли, но, судя по всему, акция в магазине не была запланирована и состоялась совершенно спонтанно.

Импровизация была по достоинству оценена посетителями магазина. Музыканты вдохновленно пели одну из самых своих известных композиций Enter Sandman , а продавцы им с удовольствием подпевали. Особенно отличился ярый поклонник знаменитой рок-группы: мужчина с таким рвением и задором исполнял любимую песню, что музыканты несколько раз доверили ему микрофон.

Группу часто можно увидеть вне концертных площадок. Музыканты очень любят участвовать в самых различных проектах: от "съемок" в культовом мультсериале "Симпсоны" до участия в различных комедийных и реалити-шоу.