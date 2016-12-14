Скандал вокруг известного режиссера не утихает
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"Матильду" Учителя назвали "пошлой фальсификацией"
Епископ решительно назвал историческую драму Учителя ничем иным как "пошлой фальсификацией" и искажением жизни реальных людей. Как сообщает "Российская газета", Шевкунов порекомендовал режиссеру обозначить другой жанр картины, а именно – фэнтези.
"Что это – авторское видение? Нет – клевета на реальных людей"
Как и другие представители русской православной церкви, Тихон считает: сюжет фильма не имеет ничего общего с реальными историческими событиями. По его словам, история знакомства цесаревича Николая и Матильды Кшесинской отображена в дневниковых записях того времени и не имеет ничего общего с той, что представлена в киноленте.
Помимо этого Шевкунов назвал фильм "душераздирающей голливудской мелодрамой". "Тайна дома Романовых"? Какая еще тайна? Об отношениях наследника и Кшесинской знал весь светский Петербург", – посетовал он.
Напомним, изначальный скандал вокруг еще не вышедшей картины разгорелся в результате обращения активистов одной из православных организаций к депутату Наталье Поклонской. Позднее директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов заявил, что история, представленная в фильме Учителя, является "извращением".
Судя по комментариям самого режиссера, его больше всего поразило, что скандал разгорелся буквально на пустом месте. Ведь кинокритики и православные активисты осуждают фильм, который на сегодняшний день никто "даже не посмотрел". По заявлениям ряда СМИ, в настоящее время Генпрокуратура уже ознакомилась с содержанием киноленты и не нашла в ней "никаких нарушений". Премьера картины должна состояться в марте 2017 года.
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