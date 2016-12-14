"Матильду" Учителя назвали "пошлой фальсификацией"

Скандал вокруг исторического фильма Алексея Учителя набирает все большие обороты. На сей раз свое мнение высказал глава Патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон (в миру Георгий Шевкунов).

Епископ решительно назвал историческую драму Учителя ничем иным как "пошлой фальсификацией" и искажением жизни реальных людей. Как сообщает "Российская газета", Шевкунов порекомендовал режиссеру обозначить другой жанр картины, а именно – фэнтези.

"Что это – авторское видение? Нет – клевета на реальных людей"

Как и другие представители русской православной церкви, Тихон считает: сюжет фильма не имеет ничего общего с реальными историческими событиями. По его словам, история знакомства цесаревича Николая и Матильды Кшесинской отображена в дневниковых записях того времени и не имеет ничего общего с той, что представлена в киноленте.

Помимо этого Шевкунов назвал фильм "душераздирающей голливудской мелодрамой". "Тайна дома Романовых"? Какая еще тайна? Об отношениях наследника и Кшесинской знал весь светский Петербург", – посетовал он.

Напомним, изначальный скандал вокруг еще не вышедшей картины разгорелся в результате обращения активистов одной из православных организаций к депутату Наталье Поклонской. Позднее директор канцелярии Российского императорского дома Александр Закатов заявил, что история, представленная в фильме Учителя, является "извращением".

Судя по комментариям самого режиссера, его больше всего поразило, что скандал разгорелся буквально на пустом месте. Ведь кинокритики и православные активисты осуждают фильм, который на сегодняшний день никто "даже не посмотрел". По заявлениям ряда СМИ, в настоящее время Генпрокуратура уже ознакомилась с содержанием киноленты и не нашла в ней "никаких нарушений". Премьера картины должна состояться в марте 2017 года.