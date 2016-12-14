Скандал вокруг известного режиссера не утихает
Зимние каникулы можно провести с пользой и без последствий для фигуры
Равшана Куркова "сбежала с венчания"
В роли жениха выступил Максим Виторган. Обряд венчания происходит в небольшой церквушке, расположенной в самой что ни на есть настоящей глуши. К слову, Равшана Куркова весьма успешно дебютировала в качестве певицы.
Иммерсивный спектакль-триллер, поставленный по неоконченному разбойничьему роману А.С. Пушкина "Дубровский", вызвал настоящий переполох среди театральной публики. Одной из главных задач режиссера являлось устранение так называемой дистанции между зрителем и актером.
"Черный русский" приглашает вас покинуть зрительские места и подняться на сцену, пройти за кулисы, спуститься в оркестровую яму и стать правой рукой и камнем на шее одного из трех героев"
Да, "дистанцию" у Диденко убрать получилось. Но понравилось ли это зрителям? Отзывы самые неоднозначные. Ясно одно – постановки такого рода в наше время как никогда актуальны. Интерес зрителей к новому формату спектакля вряд ли в ближайшее время угаснет.
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