Звезде фильма "Девчата" вызвали скорую

Вечером 12 декабря народной артистке СССР Инне Макаровой стало плохо в связи с обострением хронической болезни. Актрисе пришлось в срочном порядке обратиться за медицинской помощью.

Как сообщает Life.ru, работники скорой помощи не стали госпитализировать Инну Владимировну, но порекомендовали ей постоянно наблюдаться у врача одной из столичных клиник. В настоящее время жизни известной киноактрисы ничто не угрожает.

Макарова дебютировала в кино в 1945-м, сыграв партизанку в картине Лукова и Сухобокова "Это было в Донбассе". Однако слава пришла к артистке позднее: после роли Любы Шевцовой в исторической драме Сергея Герасимова "Молодая гвардия".

Инна Владимировна сыграла более 50 киноролей. Сегодня 90-летняя актриса пребывает на пенсии, но все-таки периодически появляется на экране. Так, ее можно увидеть в картине 2014 года режиссера Натальи Бондарчук "Тайна снежной королевы". Наталья – дочь Инны Макаровой и Сергея Бондарчука, также пошла по стопам родителей, став кинорежиссером,продюсером и актрисой.