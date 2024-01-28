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Воскресенье 28 января

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Развиваем ум и душу: 6 книг по психологии для детей и подростков

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Издательство "Эксмо" представило для читателей "Дни.ру" серию книг по психологии для детей и подростков, которая станет незаменимым ресурсом для каждой семьи. Эти издания созданы признанными экспертами в области психологии и педагогики и направлены на развитие эмоционального интеллекта, укрепление самооценки и формирование навыков социального взаимодействия у молодых читателей.

Сисси Гофф. Сила внутри тебя. Как повысить самооценку и побороть страхи, 12+

Эта книга — гид для девушек, который содержит множество секретов и советов о том, как повысить самооценку, полюбить себя, научиться видеть свои сильные стороны и развивать их. Благодаря этому изданию юные читательницы поймут, что всё необходимое для обретения уверенности в себе у них есть, просто иногда оно скрыто глубоко внутри. Увлекательные задания и мудрые тренинги помогут им начать жить совершенно по-новому, не зная страхов и тревог и буквально излучая силу.


Татьяна Севостьянова. # ХОЧУ СОБАКУ, или Практическое руководство по исполнению желаний, 6+

Татьяна Севостьянова - практикующий психолог-игропрактик. Много лет она помогает подросткам разобраться в себе и своих желаниях и даёт им работающие методики. В эту книгу она собрала практики, которые её ученики признали действительно эффективными. Татьяна научит как шаг за шагом добиться воплощения своей мечты, расставлять цели и приоритеты и начать верить в себя и свой успех. Книга адресована подросткам, поэтому это не учебник, наполненный упражнениями и заданиями, а увлекательная художественная история, в которой читатель незаметно для себя узнает и усваивает методики. А ещё здесь есть прелестные чёрно-белые иллюстрации, повторяющие основные мысли.


Дженнифер Мур-Маллинос. Важные истории о том, как стать счастливым подростком, 12+

В книге содержится сразу четыре истории про самые актуальные жизненные ситуации, с которыми сталкивается каждый подросток. Все истории связаны с типичными для этого возраста проблемами, затрагивают сферу общения со сверстниками и вопросы становления самодостаточной, уверенной в себе личности. После знакомства с каждой историей юные читатели смогут по-новому оценить изложенные в ней события благодаря разъяснениям психолога, а также провести самостоятельную работу над собой и сделать важные выводы на будущее. Кроме того, книга содержит рекомендации для родителей по выстраиванию с подрастающим ребенком спокойного и комфортного общения.


Гарсиа Э., Миральес Ф. Икигай для юных путешественников по жизни, 6+

Икигай – это смысл жизни, возможность его поиска и воплощения, которые стали основой мировоззрения жителей Японии. Икигай стал неотъемлемой частью повседневной жизни японцев, поэтому в современном ритме уже никто не замечает. Но на деле проявляется он в мелочах: ответственном подходе к работе, умении радоваться мелочам, стремлении к гармонии и многом другом. А гармония — это и есть поиск себя и своего пути в жизни. Основав во всем мире новое движение благодаря новому подходу и акцентированию внимания на сущности икигай, мотивации и жизненной цели, придающих смысл человеческому существованию, авторы этого международного бестселлера предлагают свой практический подход тем, кто больше всего в нем нуждается: детям и подросткам. Подростки часто страдают от стресса и неуверенности в себе, особенно в период, когда приходится принимать решения, определяющие всю дальнейшую жизнь. Правильные вопросы, которые ставят авторы, помогут ребенку направить свои силы, любопытство и талант на поиски своего пути в жизни.


Сисси Гофф. Ты можешь всЕ! Как обрести уверенность в себе, 6+

Очень важно обрести уверенность в себе, а также научиться справляться со своими эмоциями и преодолевать тревожное состояние самостоятельно как можно раньше. Эта книга — руководство для девочек 9–11 лет, которое поможет им увидеть, какими храбрыми, сильными и умными их создала природа. Благодаря лёгкому понятному языку и различным простым заданиям читательницы узнают практические способы борьбы с тревогами, обретут уверенность в себе, станут более открытыми окружающим, увидят мир другими глазами.


Хонина И.А., Смирнова Е.А. Я больше не боюсь! 20 терапевтических сказок, 6+

Сказкотерапия призвана помочь ребенку справиться со своими страхами, неуверенностью и увидеть алгоритм действия в трудных ситуциях. На примере из жизни зверят дети поймут что затруднения можно успешно преодолевать – будь то страх монстра под кроватью, зубного врача или боязнь потеряться. К каждой сказке даются вопросы для закрепления. А еще здесь есть полезные лайфхаки от психолога – как можно предупредить появление страхов и поработать с ними, если они уже есть. Книгу иллюстрируют очаровательные картинки, которые не оставят никого равнодушным!

28 января 2024, 21:16
Дни.ру✓ Надежный источник

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