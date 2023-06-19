Не проходите мимо: 5 достойных отечественных романов в озвучке знаменитостей

С хорошими аудиокнигами всегда приятно провести время. Тем более, если их озвучили талантливые артисты: можно не только погрузиться в сюжет, но и узнать любимых звезд с новой стороны. Совместно с книжным сервисом Литрес "Дни.ру" собрали пять увлекательных отечественных романов в озвучке знаменитостей. Это как смотреть фильм, только еще лучше!

Виктор Пелевин, "Generation "П"

Пелевин — один из самых значимых российских писателей. Он всегда в топе, а выход каждой его книги становится сенсацией: поклонники разбирают ее на цитаты, а критики ищут зашифрованные послания. Постмодернистский культовый роман 1999 года "Generation "П" не исключение. В центре ироничного и философского произведения — история выпускника Литературного университета Вавилена Татарского, прошедшего путь от копирайтера рекламных слоганов до творца телевизионной реальности и живого воплощения мужа богини Иштар. Новое дыхание книге подарила озвучка талантливого артиста и комика Евгения Чебаткова. Слушатели отмечают его невероятную харизму, умение верно "играть" с интонациями и вживаться в роль. Кстати, ранее артист уже покорил поклонников озвучкой "Скотного двора" Оруэлла и нескольких историй о «великом комбинаторе" Остапе Бендере.

К этой леденящей душу книге, из-за которой вы гарантировано будете вздрагивать ночью от любого шороха, приложили руку знаменитые артисты. Ее создатель — певец, композитор, телеведущий и писатель Алексей Чумаков. В 2015 году он выпустил мистический триллер, рассказывающий о съемочной группе вымышленной телепрограммы "В поисках призраков", которая ездит по стране в поисках загадочных и страшных мест. Чтобы удержать внимание зрителей команда придумывает трюки и байки, но даже не подозревает, что вскоре встретится с настоящим ужасом. Свой голос произведению "подарил" талантливейший актер театра и кино Сергей Бурунов, а благодаря его мастерству и многогранности книга воспринимается как целый аудиоспектакль. Кстати, как и в случае с Чебатковым, это далеко не первая аудиокнига в исполнении артиста. Удовольствие от прослушивания гарантировано.

Сергей Довлатов не нуждается в представлении. Писатель и журналист, вынужденный провести часть жизни в эмиграции, он и после смерти остается одним из самых читаемых русских писателей и входит в тройку самых известных на Западе русскоязычных авторов второй половины 20 века (вместе с Солженицыным и Бродским). Сборник новелл "Компромисс" — двенадцать ярких, смешных, а местами и грустных житейских историй, которые заставляют взглянуть на окружающий мир под другим углом. Вряд ли кто-то сумел бы справиться с озвучкой "довлатовской" сатиры лучше, чем неподражаемый Константин Хабенский. Его голос переносит слушателя в советский Таллин, заставляя хохотать и плакать над журналистскими байками. Это один из примеров, когда прослушивание аудиокниги по накалу эмоций даже лучше, чем чтение оригинала.

Роман Евгения Замятина, впервые опубликованный в 1924 году, оказал влияние на множество писателей, включая Оруэлла, Хаксли, Рэнд, Воннегута и Набокова. Это жуткая аудиокнига о тоталитарном обществе будущего, где имена заменены буквами и номерами, отрицаются любые фантазии, а государство контролирует даже интимную жизнь. Кстати, в СССР произведение было строго запрещено вплоть до 1988 года и распространялось только путем "самиздата". Если хотите познакомиться с одной из первых крупных антиутопий (а возможно и самой значимой), то рекомендуем аудиокнигу в озвучке новой звезды российского театра и кино Дмитрия Чеботарева. Знакомый по нашумевшим картинам "Майор Гром", "Ева, рожай", "Вампиры средней полосы" и другим, он мастерски передает гнетущую мрачную атмосферу тридцать второго века, где нет места индивидуальности и свободе.

Виктор Ремизов — прозаик, финалист престижных литературных премий "Русский Букер" и "Большая книга". "Вечная мерзлота" — тяжелый и объемный роман (автор работал над ним 7 лет!) о Сибире, ГУЛАГе и тысячах заключенных, перед которыми была поставлена сложнейшая задача — "Великая Сталинская магистраль". Рельсы протяженностью полторы тысячи километров соединили низовья Енисея с Северным Уралом, но забрали человеческие жизни и судьбы. Аудиокнига о нескольких семьях, чья история связана со стройкой и противостоянием суровой природе, вышла в исполнении актера дубляжа Сергея Чонишвили. Вы наверняка не раз слышали его узнаваемый голос в популярных произведениях, рекламе и документальных фильмах. Профессионал и талантливый чтец, Чонишвили завораживает слушателя, становясь его проводником в суровый мир холода и мерзлоты, где все-таки есть место для любви и надежды.