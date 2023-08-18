5 новинок аудиокниг на любой вкус

54-летняя Бондарчук стала мамой Тесты Наследство Мирошниченко Игры Сонник

Топ новостей недели

Большое горе: умерла Наталия КоролеваБольшое горе: умерла Наталия Королева Панин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязиПанин "слил" интимную переписку с Киркоровым: Захотелось в ночи беспредела и грязи Такая трагедия! Объявлено последнее желание умершей БорисовойТакая трагедия! Объявлено последнее желание умершей Борисовой "Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок"Идеальная красота!": Роза Сябитова преобразила садовый участок

Лента новостей

Пятница 18 августа

06:275 новинок аудиокниг на любой вкус 04:21Шантажирует и требует деньги: молодой муж Бритни Спирс подал на развод через год после свадьбы 02:22Как выбрать кроссовки для бега? Отвечает ортопед 00:08"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге 23:08На юго-востоке Москвы водитель сбил ребенка 22:27Травматолог-ортопед рассказал о способе правильно подобрать рюкзак для школьника 21:51Почему опасно занижать стоимость квартиры 21:43Роберту Де Ниро – 80: пять интересных фактов о настоящей звезде Голливуда 21:21Пригожин о лидерстве Пугачевой на сцене: "Номером один" можно быть и на кладбище 20:50"Как бабка на лавке": сорвавшуюся на мат Кудрявцеву обругали после ее ссоры со стилистом 20:07"Обречена на несчастье": Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой 19:29Сябитова сообщила о переменах в новом сезоне шоу "Давай поженимся!" 18:14Врач посоветовала не сочетать мясо и рыбу с картофелем 17:21Цены кусаются: Ирина Дубцова распродает свои вещи 16:40"От него шарахались": как Олег Табаков наводил страх на коллег 15:40Грозившие перерезать горло Ладе Дэнс злоумышленники могут отправиться в тюрьму 14:20Бездетная Семенович подготовила яйцеклетки к искусственному оплодотворению 13:14В Адыгее раскрыли убийство, совершенное в 1999 году 12:33В Московской области тренер по боксу избил ребенка 10:49"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 08:28"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах 08:00Фасады без ручек и отсутствие хлама: как спроектировать идеальную кухню 06:25Психолог рассказала о причинах негативного влияния соцсетей на людей 04:17Как снимают постельные сцены в турецких сериалах 02:16В России подорожала аренда квартир 00:15Какая поза для сна вызывает преждевременное старение 21:39"Как сектант": россияне высмеяли Лозу за слова о плоской Земле 20:49Родственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 20:49Российскую туристку искусали клопы в пятизвездочном отеле Турции 19:54Наталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 19:22Мужчина жестко избил женщину в кафе на Камчатке 19:15"Любимая": в Сети обсуждают роман Ефремова с художницей Шурыгиной 18:06"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото 17:21"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 16:54"Хочет денег": зачем на самом деле Слава устроила скандал из-за неудачной пластики 16:27"Есть серьезные нарушения": сколько Лада Дэнс намерена отсудить у таксопарка после аварии 15:43Боня нашла виновных в преждевременном старении Шишковой: Выглядит хуже, чем я 15:04Собчак показала фигуру в купальнике на фоне слухов о беременности 14:55Вместе 35 лет: Муж Вики Цыгановой назвал секрет счастливого брака 13:30В Москве бетономешалка столкнулась с тремя машинами 12:25Куда сходить в Москве: афиша с 17 по 27 августа 11:31Болезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 09:53Пилот самолета южноамериканской авиакомпании умер во время рейса 09:07Синоптик рассказал о начале "ростовского лета" в Москве 06:05Необходимость или психологическое расстройство – где грань? 04:17В Хибинах рысь вышла к людям и попала на видео 02:39"Летние" продукты, которые навредят вашему рту 00:15Как подготовить организм к осени 23:45Дочь Заворотнюк рассказала о планах стать крестной мамой 22:25"Раньше было легче": Толкалина обратилась к народу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

5 новинок аудиокниг на любой вкус

5 новинок аудиокниг на любой вкус
2

Аудиокнига способна преобразить летний досуг. Любимые и новые сюжеты можно слушать во время прогулки в парке, загорая на пляже или за заботами в саду. Вместе с книжным сервисом Литрес мы сделали подборку аудиокниг, которые отлично сочетаются с любой активностью.

"Петрикор", Ирада Берг

Фото: ЛитРес

Ирада Берг – петербурженка. В городе не Неве она получила филологическое образование и начала карьеру писателя. После первых опытов появились большие произведения. Этот сборник рассказов и пьес – плот труда зрелого. Формально сюжеты не объединены ни местом действия, ни главными героями. Жаркий Порту, яркий Лос-Анджелес, Лазурный берег и пасмурный Петербург. В декорациях этих городов разворачиваются судьбы главных героев. Одни обретают настоящих друзей, другие – размышляют над природой таланта, третьи – упражняются в смирении, ну а избранные – получают счастливую и взаимную любовь и всё это в озвучке Максима Матвеева и Марии Мироновой.

"Алые паруса", Александр Грин

Фото: ЛитРес

Свою главную повесть Александра Грина озвучил Дмитрий Кравченко. Автор ее написал в послереволюционном Петрограде, в стране, раздираемой противоречиями Гражданской войны. Над этой сказкой-феерией писатель работал пять лет, стремясь вложить в неё всю свою веру во всепобеждающую силу возвышенной мечты и то, что каждый может сделать для ближнего чудо. Ассоль убеждена, что однажды к ней приплывёт Грей на корабле под алыми парусами и заберет в новый, лучший мир, где они будут счастливы вместе… После публикации повести в 1922 году Константин Паустовский написал, что, даже если Грин не напишет больше ничего, то этой истории "довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству".

"Маленький принц", Антуан де Сент-Экзюпери

Фото: ЛитРес

Писатель и летчик Антуан де Сент-Экзюпери вошкл в историю еще и как философ благодаря этой сказке-притче. Как признавался сам автор, эта история возникла у него как ответ на ужасы войны, о которых он знал на собственном опыте – служил в военной авиации. После травматического опыта ему хотелось вернуться к простым, базовым истинам, понятным даже ребенку. "Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит", – с таких слов начинает Экзюпери. Голос этой прекрасной книге подарила известная актриса Елизавета Арзамасова. По сюжету главный герой – альтер-эго автора – встречает в пустыне Маленького Принца. Обитатель другой планеты и чистого детского сознания, он рассказывает о своих простых правилах жизни. Они возвращают героя к пониманию дружбы, ответственности, любви, доброты и свободы.

"Это же подросток! Как жить и общаться с детьми, когда они взрослеют", Вика Дмитриева

Фото: ЛитРес

Семейный психолог Вика Дмитриева по своему опыту знает, как все родители боятся, когда их ребенок вступит в подростковый период. Ведь это неизбежно несет с собой – перепады настроения, вредные привычки, радикальные изменения в характере и обязательный для этого этапа бунт. Как подготовиться к этому сложному этапу? И как вести себя, когда он наступит, чтобы сохранить доверительные отношения с ребенком? Автор дает проверенные методы поведения, стратегии ведения бесед и другие рекомендации, которые помогут и родителям, и подросткам достойно преодолеть сложный период и выйти из него, став еще ближе.

"Наша вина", Мерседес Рон

Фото: ЛитРес

Аргентинская писательница Мерседес Рон пишет любовные романы. Читатели знают автора как мастера создавать увлекательные сюжеты, за которыми интересно следить из книги в книгу. Этот роман – финальная часть трилогии "Моя вина" об интриге между сводными братом и сестрой Николасом и Ноа. На этот раз отношения Николаса и Ноа заходят в тупик. Кажется, былую пылкость чувств не вернуть. Но в их жизнь приходят испытания, которые помогают разжечь огонь эмоций с новой силой. Пойдут ли они дальше вместе или навсегда расстанутся? Можно ли забыть любовь? Смогут ли герои оставить былые ошибки и начать всё сначала?

18 августа 2023, 06:27
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

По теме

5 романов, которые раскрывают тайны прошлого

"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге

"Египетские хроники": отличное фэнтези в необычном сеттинге
Законченная трилогия, которую прямо сейчас можно брать и читать от корки до корки! Уверена, что многие любят читать уже законченные циклы, дабы не ждать годами выхода новой части.

Звезда "Ворониных" Волкова изумлена книгой своей дочери

Звезда "Ворониных" Волкова изумлена книгой своей дочери
Актриса Екатерина Волкова разместила забавный ролик о литературе на лето. Звездная мама делится в телеграм-канале развлекательным контентом.

"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября

"Путешествие в книжную вселенную": что подарить учителю на 1 сентября
Ежегодно педагоги уносят домой охапки цветов, когда отмечают День Знаний. Дарить букеты не воспрещается, но есть более рациональный вариант подарка – книга. Розы и хризантемы разлетаются в канун учебного года как горячие пирожки.

"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман

"Интересная история": Бондарчук вскружил голову новый роман
Теперь ясно, как развлекается знаменитость. Светлана Бондарчук предлагает повторить за ней. Вдали от публики звезды шоу-бизнеса многое скрывают от лишних глаз.

Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии

Воззвание Далай-ламы к человечеству: Этика важнее религии
Немецкий журналист Франц Альт преобразовал интервью в книгу, где Далай-лама XIV отвечает на актуальные для всего мира вопросы. Буддийский духовный лидер Далай-лама XIV всегда выступает против насилия, жестких законов капитализма и ядерного оружия.

Выбор читателей

16/08СрдБолезненный развод с Бузовой не дает покоя Тарасову 16/08СрдНаталья Рагозина месяц скрывала смерть мужа – СМИ 16/08Срд"Переоценила свои силы": Лазарева* раскрыла истинную цель визита Пугачевой в Россию 17/08Чтв"Жаль этого малыша": ставшую матерью в 54 года Бондарчук осудили в Сети 16/08СрдРодственникам, государству или сиделке? Кому достанется роскошное наследство Мирошниченко 16/08Срд"Будто грязный": заросший Малахов превратился в деда – фото